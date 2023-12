En “Agenda Abierta” la diputada provincial cuestionó la actitud de la intendenta, Bettina Romero, con la transición del poder. “Hay gente que no que no quiere dejar el poder y nunca quiso dar explicaciones”, cuestionó.

El ex Ministro de Seguridad, ex Juez de Corte y ex Procurador, entre otras credenciales, en “Agenda Abierta” analizó el narcotráfico y sostuvo que no se trata de esfuerzos individuales sino colectivos para combatirlo.