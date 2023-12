La obra del Canal de la Yrigoyen la terminará la Provincia

En comunicación con Aries el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Salta, Federico Casas, se refirió al frente de obras de la gestión Romero al frente de la comuna y las condiciones en que las recibirá el intendente electo, Emiliano Durand.

“Tenemos la gran mayoría de los frentes de obras terminados”, manifestó el funcionario, advirtiendo que algunos quedarán pendientes para que los finalice la próxima administración.

Ejemplo de ello, es la obra del Canal de la Yrigoyen –otra promesa incumplida de la gestión Romero-. Sumado que fueron encontrados cheques diferidos que llevan la firma del secretario de Hacienda, Daniel Amador, por $130.000.000a favor de la firma “Walter Conta SRL” que estaba a cargo de la obra de reparación y puesta en valor.

Respecto de la obra, Casas informó que tanto el municipio, Emiliano Durand, como el Gobierno Provincial acordaron que éste se hará cargo de la misma.

“Se ha acordado que esta obra la va a continuar el Ministerio de Infraestructura de la Provincia para terminar este proyecto”, expresó. Según Casas, la idea es que desde la calle Las Bumbunas se llegue a la Terminal de Ómnibus.

Vale mencionar que las obras que incluyen la mejora total del canal pluvial, plaza, pasarela e iluminación.

El proyecto beneficia a los barrios de villa Soledad, villa Estela y villa María Esther al oeste y villa las Rosas, 9 de Julio, villa Juanita y villa El Sol para integrarlos peatonalmente a través de nueve pasarelas.

El Secretario de Gobierno, remarcó el agradecimiento al gobernador, Gustavo Sáenz; del ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, por avanzar con la obra; como así también, el trabajo en armonía con el equipo de trabajo de Durand.

En tanto, por la emisión de los cheques diferidos, Casas se mostró sorprendido y aseguró que, “si se han emitido cheques, han sido con todos los fondos previstos”. Asimismo, aseguró que, “no hay ninguna cuestión que vaya bajo el agua y no transparente”. Si no todo lo contrario dijo, insistiendo con las “cuentas equilibradas”.