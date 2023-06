Vargas denunció que, a pesar de los pedidos, la Municipalidad no envía los pliegos de obras

Política 28 de junio de 2023

La concejal capitalina indicó que el Concejo Deliberante no puede hacer las tareas de control pertinentes ya que, al no responder los pedidos de informe la Municipalidad, no se conocen los pliegos y detalles de las obras que se llevan adelante. “No hay que olvidarse que en la Av. Discépolo había un sobreprecio del 100%”, advirtió.