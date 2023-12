Revés para Bettina: su tío Daniel Amador no irá al Tribunal de Cuentas

Según lo confirmó el presidente del Concejo Deliberante, no avanzó el pliego para su designación en Labor Parlamentaria, y ahora el control de cuentas quedará a cargo del nuevo gabinete.

No prosperó la designación de Daniela Amador, el actual secretario de Hacienda, y tío de la intendenta Bettina Romero, para el Tribunal de Cuentas, tal cual lo había propuesto la mandataria en funciones hasta el 10 de diciembre, que deberá rendir el estado de fondos de las arcas públicas.



Según lo indicó por Aries el presidente del Concejo Deliberante Darío Madile, el proceso de presentación de pliegos para los cargos, ya sea en el Tribunal de Cuentas o el Tribunal de Faltas, tiene un procedimiento: primero debe ser aceptado, luego publicado en el diario de mayor tirada, y después fijar los días hábiles para las impugnaciones. Una vez que avanza, recién es tratado por la Comisión de Labor Parlamentaria.



Dicha comisión es integrada por los presidentes de cada bloque de los partidos políticos del Concejo Deliberante, y en este caso, cuando ingresó el pliego enviado por parte del Ejecutivo Municipal no se logró el consenso para ser tratado, “pues no se prestó el acuerdo para que se inicien los trámites correspondientes”, explicó Madile.



Respecto a otra designación por parte de Bettina Romero en lugar de Amador, el concejal añadió que “hay otro pliego que ha ingresado, pero todavía no ha pasado, ni ha tomado el estado parlamentario y por ende no ha pasado a la Comisión de Labor para poder ser analizado”, motivo por el que ya no llegará a ser colocado por la gestión saliente, y en su lugar, será Emiliano Durand, quien designe el nombramiento .