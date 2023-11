Todos con Milei

El primer Milei me resultó chocante. Su modo de hacer política puteando a todo, desde Irigoyen hasta el Papa, denostando lo que los argentinos hemos construido desde 1810, era disruptivo de mal modo. Luego comprendí que no se podía llamar la atención de los argentinos siguiendo los caminos que nos llevan a la nada.

Comencé a escucharlo y comprendía, que por encima de los malos modales, estaba desnudando falencias y corrupción, a las que nos estábamos acostumbrando.

El Millei actual, edulcorado, más educado, me resulta más convincente. Sus propuestas iniciales se encaminan a provocar una gran cambio, pero sin una explosión que destruya todo..

Desde el fanatismo, aún antes de asumir, ya se están planteando medidas de fuerza. De ese modo no creceremos. Milei debe combatir ese fanatismo, convenciendo a los argentinos de que las medidas que propone son necesarias, buscando un cambio cultural, equivalente al obtenido en las urnas.

En el balotaje he votado por Massa. En una conferencia de prensa prometió tres cosas. La primera que el Ministro de Economía no sería de su entorno; segunda que la Oficina Anticorrupción sería conducida por la oposición. Y tercera, la más importante es que la suya sería una administración transparente, que brindaría información a quién quisiese obtenerla, digitalizando la totalidad del funcionamiento de la Administración Pública, algo que anhelamos en Salta. La corrupción es posible por la falta de información, por la imposibilidad de constatar el precio de las compras, de las licitaciones, del uso de los fondos discrecionales, los sueldos, viáticos y gastos reservados y fundamentalmente por la inconstitucional delegación de facultades del Poder Legislativo, para que el Ejecutivo modifique las partidas presupuestarias. Es decir que la ley de presupuesto, que es una facultad legislativa, queda discrecionalmente en manos del presidente.

Massa comenzó su vida política muy joven. Fue ocupando poco a poco, funciones de importancia, hasta llegar a ser Jefe de Gabinete y presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Fundó su propio partido y enfrentó y derrotó a Cristina Kirchner.

Por todo lo descripto, lo he votado, como una opción más creíble. Su muñeca política hubiera permitido acuerdos en beneficio de la república. Milei está aprendiendo, aceleradamente, pero aprendiendo.

La victoria de Milei, en solo dos años de campaña, sin estructura política propia, utilizando adecuadamente las redes y los canales informativos, le permitió derrotar a los partidos políticos consagrados, al movimiento sindical, a las organizaciones piqueteras, a los medios pautados, a los clubes de fútbol, a los curas villeros y a la Iglesia Católica. Un tema no menor, es la participación y el protagonismo de jóvenes incorporados a la vida política. Llegar al balotaje ya era sorprendente. Consagrarse presidente, una hazaña comparable a la elección de Bergoglio como Papa; a la ley de sufragio universal, secreto y obligatorio y a la ley de voto femenino.

Aún sin haber ganado, Milei ya tenía un lugar en nuestra historia, por haber desnudado la red de ineficacia y de corrupción del sistema político argentino, la casta, y logrado convencer de la necesidad del cambio. También al demostrar la quiebra del estado argentino y la necesidad de cirugía.

Quedó demostrado también que nuestro sistema de representación necesita ser repensado. Milei obtuvo el 56% de los votos y solo tiene una pequeña representación parlamentaria. Todo lo que prometió cambiar, no está en sus manos, sino en la anuencia de otros. La ley Sáenz Peña otorgaba al ganador las dos terceras partes de la Cámara de Diputados. Hoy ganar no significa poder cumplir con lo prometido.

La participación ciudadana, al votar, se escurre como agua entre los dedos. Necesitamos que la ciudadanía, sin la autorización ni del Legislativo ni del Ejecutivo, pueda convocar referéndums revocatorios de mandatos, de convocatoria a reforma constitucional, incluyendo su temario. Y luego, como en Chile, aprobar lo resuelto por la Constituyente por referéndum, para que la reforma exprese la voluntad ciudadana y no a un sector, de derecha o de izquierda, que intente imponernos su visión parcial del mundo.

La iniciativa legislativa y el referendo, no debe necesitar autorización legislativa, como en Salta, pues esa intervención previa, desnaturaliza la voluntad ciudadana.

He leído cuatro veces el programa de gobierno de Milei, y no he encontrado nada relacionado con la depredación pesquera en nuestro sur, como si ésta no fuese una fuente de ganancias y de ingresos fiscales y salariales.

En materia educativa, la propuesta es solo para las grandes ciudades. Las pequeñas comunidades no son objeto de atención.

En relaciones internacionales, la alineación con los países democráticos resulta razonable. ¿Pero quién define cuáles son los países democráticos? ¿Y quién los países liberales para apoyarlos irrestrictamente? Los países más felices y prósperos del mundo, los nórdicos, no son democracias liberales. ¿Los miraremos de costado?

En Justicia los objetivos son incuestionables. Especialmente asegurar al Poder Judicial su total independencia económica, para que no se supediten a la voluntad de los otros poderes. En Córdoba, el que gana el concurso en el Consejo de la Magistratura, es designado, pues es el más idóneo. ¿Milei seguirá nombrado al segundo o al tercero?

Tiene razón Milei cuando define al estado argentino como elefantiásico. La supresión de Ministerios, Secretarías, Subsecretarías y de las Jefaturas de gabinete es una necesidad. El despido de los ñoquis, también.

La eliminación de las retenciones hará que los argentinos paguemos precios internacionales, en especial por nuestros alimentos. Pero, ¿los salarios serán nacionales o internacionales?

Lograr seguridad jurídica de largo plazo, para permitir inversiones, es un objetivo loable de Milei.

La eliminación de la intermediación en la asistencia social, debe ser fuertemente apoyada.

La afirmación de Milei de que el capital humano es el rector del crecimiento económico, no puede objetarse.

La eliminación del Banco Central para que no imprima billetes no tiene ningún fundamento serio. Se imprime porque quiere el presidente. Estados Unidos eliminó su Banco Central y luego tuvo que crear la Reserva Federal.

La reforma laboral es imposible, sin que la ciudadanía crea que es necesaria.

Milei fue elegido limpiamente y con abrumadora mayoría. Debemos respetar la voluntad ciudadana y apoyar todo aquello que no vulnere nuestra conciencia. Yo soy un viejo meón, fruto de la enseñanza pública en todos los niveles, y defenderé fervorosamente su vigencia. Así como todas las medidas que le devuelvan su antiguo esplendor.