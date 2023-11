Mónica Juárez, la “outsider” de la política salteña desafió a la nueva Legislatura: “No me voy a callar más”

La diputada provincial fue revalidada en las elecciones y este viernes asume un nuevo mandato. Con autocrítica y apuntando a la presidencia de la Cámara de Diputados, aseguró que en esta nueva gestión no se callará más y será más vehemente.

Este viernes, la Legislatura salteña se preparó para la renovación parcial de senadores desde las 10, y lo propio en diputados a partir de las 17.

En comunicación con Aries la diputada provincial por Capital y revalidada en las elecciones de mayo último, Mónica Juárez, hizo autocrítica de su primer mandato y adelantó lo que pueden esperar de su gestión en la banca en Diputados en este nuevo mandato.

Autodefinida como una “outsider” de la política por no venir del palo sino del periodismo, Juárez reconoció que en estos cuatro años que, le pondrán fin a su primer mandato, no fue valorada por su pares, apuntando al presidente de la Cámara, Esteban Amat Lacroix, sobre quien tuvo elogios en su calidad personal, pero cuestionó como encabezó la función, advirtiendo que no estuvo a la altura de las circunstancias.

Asimismo, dijo que sintió falta de contención siendo que no tenía experiencia política.

Precisamente por esa experiencia y con la mea culpa de no haber sido vehemente como habría deseado, marcó que no habiendo logrado el respeto de sus pares -pese a haber sido ratificada por los salteños para representarlos-, afirmó: “No me voy a callar más”.

“Después de ver las elecciones y ver que un “outsider” en dos años se convirtió en Presidente –en alusión a Javier Milei- entiendo que uno mismo por ahí en pos de una mejor convivencia dentro de la Cámara, uno comienza a ceder cosas y te sentís hasta domesticada”, manifestó.

“Con esto de convivir uno siente que a veces se termina fallando a uno mismo”, reflexionó Mónica Juárez.