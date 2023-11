Uno de ellos fue “Todo dentro de la Ley” en su próxima tarea al frente del Ejecutivo Nacional, lo que es una coincidencia de la esencia alberdiana , al que reitera como el numen de su concepción libertaria. En efecto Juan Bautista Alberdi, se apresuró en su exilio de Valparaíso, Chile, escribir el libro Bases y Puntos de partida para la organización política de la Republica Argentina y enviárselo al General Justo José de Urquiza que acababa de derrotar al Ejercito de Buenos Aires de Juan Manuel de Rosas en la Batalla de Caseros del 3 de febrero de 1852, para que sirviera para la elaboración de la Constitución Federal que anuncio el vencedor entrerriano, como una forma de de unificar la Nación e institucionalizar la Republica.

Alberdi toma como ejemplo para su ensayo las constituciones de Suiza, Francia y básicamente la de los Estados Unidos de América, en donde campean las notas liberales básicamente por los rechazos a las monarquías y colonialismos contemporáneos a la de esos países. Nuestra actual constitución está influenciada notablemente por esa obra. Pero la evolución del mundo tanto en lo político como en el de las ideas ha ido paulatinamente allende nuestras fronteras como dentro de ellas recibir el influjo necesario para que la organización del los países recepcionaran las concepciones sociales que hoy impregnan en casi todo el orbe.

Es muy importante que el presidente electo marque el apego a la ley desde la Constitución hasta las que elaboran el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales, ya que ganar unas elecciones no autoriza a nadie hacer tabla rasa con las leyes y la edificación del devenir material, jurídico y cultural que el País construyo por siglos.

Respetar el triunfo electoral no implica que el ganador tiene para sí el absolutismo como herramienta, no hay ya ni monarquías ni tampoco golpes de estados que se consideren fúndantes de una nación. Es cierto que el presidente electo ya en ejercicio tendrá derechos, pero también es cierto que no hay ningún derecho que no surja de la Constitución y las leyes.

Los argentinos que concurrieron a las urnas depositaron sus votos en la esperanza que sus vidas mejoraran al igual que nuestro país, tienenos derecho a ello y los gobernantes tienen la obligación de intentar dentro de la ley de satisfacer la esperanza.