Olmedo “no tiene dudas” de que Romero trabajará para Milei en el Senado

En diálogo con Aries, el referente del espacio y parlamentario electo del Parlasur, Alfredo Olmedo, abordó el nuevo escenario que se abre a partir del desembarco liberal en la Casa Rosada.

“Considero que se viene una Argentina del orden, del respeto, de valores, de honestidad y queda afuera la casta política y sus privilegios”, comenzó Olmedo, aunque reconoció que su implementación será paulatina, “es un trayecto muy largo, porque no se puede solucionar en tres días lo que se rompió durante 40 años de democracia”, disparó.



Consultado por el concepto de “casta política”, que catapultó al libertario para hacerse con el bastón presidencial, luego de que trascendieran algunos nombres del próximo gabinete, asociados a viejos gobiernos de Macri o Menem, trazó una distancia.



“Hay que distinguir a una persona que hizo política toda su vida de otra que se enriqueció a costa de ella, con todas las malas prácticas que nos han llevado a esta situación”, expresó.



Olmedo no descartó la posibilidad de sumarse eventualmente al Ejecutivo Nacional pero no ahondó en detalles para no sembrar suspicacias, alegó.

“No es descabellada la idea, pero tampoco hay que adelantarse a los tiempos. Estoy viajando a Buenos Aires para hablar con él. Lo acompañé, no porque se puso de moda, sino porque estoy convencido ideológicamente y fui el primero en acercarle la propuesta del Banco Central”, aseveró el parlamentario.



Por otro lado confirmó que Juan Carlos Romero será un gestor del presidente electo dentro del Senado Nacional, por su experiencia y "después se dirá si es casta o no es casta”, advirtió, pero alegó que se debe escucharlo por su trayectoria en política.



Respecto a su hija, e intendenta saliente, Bettina Romero, quien había manifestado públicamente su apoyo a Sergio Massa en el balotaje, afirmó: “Ella tiene que decidir qué es lo que quiere hacer de su vida política y en qué espacio quiere estar, porque es libre, pero seguramente me voy a reunir con ella como lo estoy haciendo con toda la dirigencia”, concluyó.