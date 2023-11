Ricardo Quintela, el gobernador que dijo que renunciaba si ganaba Milei: "Seremos opositores responsables"

El mandatario peronista de La Rioja había advertido que si hay recortes de fondos nacionales no podrá seguir adelante, por lo que "renunciaría" a su cargo.

Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja había dicho a comienzos de setiembre que “Si no ganamos el 22 de octubre se van a restringir los fondos para nuestra provincia, no va a haber recursos y si a este gobernador no le va bien, tiene que presentar la renuncia”. La repitió otras veces e incluso, durante este fin de semana. Bueno, en el balotaje Milei se impuso también en esa provincia. Sin embargo, minutos antes de las 23, Quintela aclaró que ahora cumplirá “el rol que el pueblo le asignó”.

“Quiero felicitar al nuevo presidente de los argentinos y argentinas, elegido por el voto popular a quien le deseamos éxitos en su gestión. Comienza una nueva etapa en la República Argentina donde la responsabilidad es del presidente electo. Cumpliremos el rol que el pueblo nos asignó siendo una oposición responsable y abierta al diálogo siempre en defensa los intereses de los argentinos”, posteó Quintela después de que Milei hiciera su primer discurso.

También, el riojano agradeció a Massa: “Seguimos convencidos de que tu propuesta por la que trabajamos es la correcta, que abraza la protección de la industria y el trabajo nacional, el respeto por los derechos humanos, el sostenimiento de la salud y la educación pública, libre, gratuita y de calidad; y la defensa del federalismo”.

En La Rioja, Milei tiene uno de los pocos dirigentes provinciales que reconoció y acompañó, Martín Menem, el sobrino del expresidente, quien incluso estuvo en el escenario en el acto de cierre de campaña en Córdoba. “No vas a tener que renunciar porque vamos a ganar las elecciones y vamos a ser gobierno en la Argentina y a trabajar juntos después del 10 de diciembre”, trató de tranquilizarlo Massa a Quintela días después de su mención a la posible renuncia.