Emergencia en Discapacidad: Outes marco “diferencias” con el Gobierno Nacional y se opuso al veto

La Cámara de Diputados de la Nación, debate el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. En el tratamiento, el legislador salteño Pablo Outes aclaró que “la razón del apoyo de nuestro bloque, siempre han sido la de buscar un Estado eficiente, ordenado, fuerte, pero que tenga por objeto a la persona”, por lo que adelantó su voto en contra de sostener el veto.

“En Salta tenemos casi 150 mil personas con problemas de discapacidad y creo que no es necesario aclarar que gran parte de ellas son personas que no tienen obra social, que no son dueñas de empresas, que no tienen tarjetas de crédito para su atención”, expresó.

En esa línea remarcó la necesidad de “dejar en claro las posiciones que tomamos en algún momento y que nos están diferenciando con el gobierno”.

“El objeto de nuestras posiciones y nuestras votaciones fueron las personas, en función de esa razón, con total franqueza en el análisis de decir que no va a haber futuro en el país si nuestros objetivos son simplemente numéricos”, insistió.