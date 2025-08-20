La concejal Eliana Chuchuy – sin nombrarla – tildó de hipócrita a la diputada nacional asegurando que, cuando era concejal, decía defender a las personas con discapacidad, mientras hoy vela por sus intereses partidarios.
Emergencia en Discapacidad: Outes marco “diferencias” con el Gobierno Nacional y se opuso al veto
El legislador salteño aclaró el sentido del voto en contra del veto de Milei a la Ley de la Emergencia en Discapacidad. "El objeto de nuestras posiciones y nuestras votaciones fueron las personas", expresó.Política20/08/2025
La Cámara de Diputados de la Nación, debate el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. En el tratamiento, el legislador salteño Pablo Outes aclaró que “la razón del apoyo de nuestro bloque, siempre han sido la de buscar un Estado eficiente, ordenado, fuerte, pero que tenga por objeto a la persona”, por lo que adelantó su voto en contra de sostener el veto.
“En Salta tenemos casi 150 mil personas con problemas de discapacidad y creo que no es necesario aclarar que gran parte de ellas son personas que no tienen obra social, que no son dueñas de empresas, que no tienen tarjetas de crédito para su atención”, expresó.
En esa línea remarcó la necesidad de “dejar en claro las posiciones que tomamos en algún momento y que nos están diferenciando con el gobierno”.
“El objeto de nuestras posiciones y nuestras votaciones fueron las personas, en función de esa razón, con total franqueza en el análisis de decir que no va a haber futuro en el país si nuestros objetivos son simplemente numéricos”, insistió.
Con el apoyo de 172 legisladores, se ratificó una de las iniciativas que incomodan al gobierno nacional. El orden del día continúa con la suba de los haberes y el bono para jubilados.
En los audios difundidos se escucha una voz que sería la de Diego Spagnuolo: “Van a pedirle guita a los prestadores”, dice. El dinero funcionaría como costo paralelo para garantizar la firma de convenios y beneficiaría a una empresa vinculada a Martín Menem.
El oficialismo perdió aliados y no logró sostener la medida presidencial; fuertes cruces en una sesión caliente; hubo 172 votos a favor y 73 en contra.
El almirante Alvin Holsey expresó su inquietud por el desembarco del régimen. Lo hizo durante una cumbre de seguridad que se desarrolla en Argentina.
Se conocieron audios que pertenecerían a Diego Spagnuolo, director de la Agencia Nacional de Discapacidad confirmando aportes que se les exigían a laboratorios para garantizarles contratos con el Estado.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
El Juzgado Federal de Campana dejó sin efecto el artículo 3 del Decreto 534/2025, afirmando que los derechos sociales no pueden retroceder por decisiones presupuestarias arbitrarias del Ejecutivo.
El director de Recursos Humanos del Registro Civil, Miguel Camponovo, señaló que las fallas se registraron hace varios días repercutiendo en los operativos del organismo.
El candidato a senador por Fuerza Patria aseguró que no hay espacio para posiciones intermedias y cuestionó la postulación de Flavia Royón, exfuncionaria del actual Gobierno, en una lista opositora.
En declaraciones a Aries, el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, anunció que solicitará la emergencia sanitaria en la provincia.