El Concejo Deliberante aprobó el manejo de sus recursos que realizó el Ejecutivo Municipal de la Capital en el ejercicio fiscal anterior. La decisión no fue unánime pero sí ampliamente mayoritaria con lo que en la transición que se está llevando adelante, la revisión de los datos contables se reduce al momento actual.

El tratamiento de la Cuenta General del Ejercicio 2022 fue el tema más importante de la sesión del miércoles del Concejo Deliberante. Llegó al recinto con dictamen favorable de la Comisión de Desarrollo Económico, Hacienda, Presupuesto, Cuentas y Política Tributaria, que incorporó las observaciones que había efectuado el Tribunal de Cuentas cuando recomendó su aprobación.

Frente a una gestión municipal duramente cuestionada por la oposición, en orden al oscurantismo con el que el Departamento Ejecutivo tomó y aplicó sus decisiones, es un dato relevante que haya logrado el visto bueno en referencia al cumplimiento del presupuesto aprobado por el Concejo Deliberante. Se debe considerar para ello que la intendenta Bettina Romero solo contó -especialmente en el último tramo de su gobierno- con el apoyo de una concejal. De los 20 ediles restantes, un tercio pertenece a fuerzas políticas claramente opuestas y los demás, se identificaron con el saencismo, excluyendo de él a la jefa comunal.

Otro dato de ese mapa político es que buena parte de los concejales reelectos militan en el sector que lidera Emiliano Durand, que reemplazará a Romero, quien fracasó en su intento de continuidad. Ninguno de ellos se opuso a los resultados expuestos en la rendición de cuentas.

Del tratamiento de la misma se concluye en que, efectivamente, no hay un desequilibrio fiscal ni emerge alguna deuda. Cabe señalar que el presupuesto aprobado en diciembre de 2020, no contempló déficit; recursos y erogaciones alcanzaban una cifra cercana a los 38 mil millones de pesos. Además, en su Artículo 11, la Ordenanza Tarifaria autorizó al Departamento Ejecutivo Municipal y a la Presidencia del Concejo Deliberante a modificar el Presupuesto General, cuando resulte indispensable, incorporando las partidas específicas necesarias, incrementando las ya previstas, o cuando deba realizar erogaciones originadas en Ordenanzas, Decretos o Convenios no contemplados al momento de aprobación de dicho ordenamiento. Pero tal autorización tenía un límite: el 50% por ciento de cada partida presupuestaria.

En ese punto se marcó una seria disidencia que llevó a que cuatro concejales de Salta Independiente, el PRO y Ahora Patria votaran en contra. La titular de la Comisión de Hacienda, la concejal Carolina Am, destacó que hubo una ejecución equilibrada y justificó las reasignaciones de partidas por el impacto de la inflación en algunas áreas, como las vinculadas al pago de sueldos.

Desde la oposición, hubo otra mirada y se llegó al cuestionamiento del criterio político del gasto. Se coincidió en que hay un equilibrio en las cuentas pero la concejal Paula Benavídez marcó que el presupuesto aprobado por el Concejo había sido totalmente desdibujado a extremos como manifiesta en uno de otros datos significativos: el área de Prensa y Comunicación incrementó su presupuesto de 344 millones de pesos a mil millones. En el otro extremo, citó que se sustrajeron 200 millones a la partida de Juventud y Deportes, 300 millones de pesos a Cultura y Turismo y del presupuesto de 7 millones de pesos de la Escuela de Conducir, solo se ejecutaron 27 mil. En síntesis, se sacaron recursos de donde estaban puestas las prioridades de los vecinos, fue la evaluación de la edil.

Quedó en pie la preocupación si la Cuenta General elaborada fue solo un dibujo ya que el Tribunal de Cuentas reconoció en su informe que no tenía todos los elementos probatorios para un dictamen certero. Establecer un sistema contable confiable y de libre acceso para quienes tienen responsabilidades de control, será una tarea ineludible para la gestión que se iniciará el 10 de diciembre próximo.

Salta, 16 de noviembre de 2023