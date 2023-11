El valor de los dos finalistas

En el denso humo que rodea al fútbol profesional hubo dos frases casi sentencias según las cuales solo valía salir campeón, porque el segundo no se acuerda nadie y otra más reciente según la cual a las finales no había que jugarlas había que ganarlas.

Veremos que no es necesariamente así el sábado pasado llegó el día y se jugó la final de la Copa Libertadores la sede fue el estadio Maracaná en Río de Janeiro considerado mundialmente cómodo en las catedrales del fútbol solo comparable a Wembley el estadio de Londres la Copa tiene una especie de repechaje para los equipos de los países que se clasificaron en el último lugar de la tabla anual que permite algunos seguir participando en la fase de grupos en esta ya están clasificados los mejores de cada país es un torneo largo y difícil con una cantidad mínima de viajes que dependerá del sorteo y de quienes integran los grupos como sea a la final sólo llegan los dos mejores antes debieron clasificar de la fase de

Supera los octavos los cuartos y la semifinal en partidos de ida y vuelta la final se define en los 90 minutos, si no es posible habrá una larga de 30 minutos divididos en dos tiempos de 15 cada uno si aún así persiste la igualdad se definiera por tiros desde el punto del penal. Esta final se definió en el alargue con un gol acorde al momento y al lugar su autor tiene como nombres de pila John Kennedy es un joven y promisorio delantero que debe controlar mejor sus emociones estaba amonestado cuando después de convertir cruzó el campo de juego para ir a abrazarse con un grupo de simpatizantes del club saliendo del campo de juego, lo que le costó la expulsión fue uno final que cada uno intentó ganar con las armas que tenía dentro y fuera del campo como los resultados son los que se imponen parece que el entrenador brasileño acertó con los cambios en especial con el ingreso del autor del gol de la victoria, ninguno de los hinchas de Boca que vieron el partido en el estadio en un televisor compartió los cambios que hizo el entrenador en

La salida de Figal pero ya está el equipo está bien preparado y fue a jugar una final con la clara voluntad de ganarla tuvo sus momentos y no pudo o no supo aprovecharlos ese pase atrás de Cavani frente al arco el rival sí lo hizo y pudo aumentar la ventaja ese remate que superó el chiquito y dio en la base de uno de los postes los dos finalistas compiten por el mismo objetivo, pero saben apenas empieza el juego que ganara uno de los dos, el otro deberá asimilar el impacto preparar el regreso y volver a empezar en el caso de Boca en poco tiempo deberá jugar un partido contra San Lorenzo por el torneo local resiliencia se le dice ahora cuando el plantel regreso a Buenos Aires hubo una reunión entre los dirigentes y el entrenador que decidió renunciar a su cargo pese a que tenía contrato hasta diciembre de este año por encima de alguna que otra discusión en caliente en el vestuario del Maracaná después del partido el fracaso deportivo fue determinante en boca eso ya había pasado antes después.

Perder una final de Libertadores le pasó a Bianchi a Falcioni a los mellizos y ahora fue almidón, esta final que jugó boca no fue la primera boca es el club que más veces disputó la final de la Copa doce en total ganó seis y perdió las otras seis cada vez es más difícil llegar a la final de la Copa por eso este reconocimiento que no empaña el resultado final vaya a nuestro reconocimiento y la admiración para los miles de boquenses que viajaron al río eso que fueron maltratados por civiles y policías a ellos les robaron y los estafaron con las entradas sólo entraron unos 30.000 al estadio por otros 70.000 quedaron afuera qué decir de los miles que se agolparon en Parque Lezama para ver el do party así de cierre la torre Araujo en un televisor que había que tener agarrado para que no se cayera de un poste el resto de los argentinos que no son de Boca ya empiezan a preocuparse el último equipo argentino que ganó la copa fue River Plate en 2018 desde entonces hasta el pasado sábado inclusive la alegría fue solo brasileña dos veces el flamenco dos veces el Palmeira y ahora.

El Fluminense nuestros grandes rivales sudamericanos están acercando velozmente ya ganaron 23 Libertadores y los argentinos 25 los analistas creen saber porque ese es tanto una hegemonía que cada vez será más difícil de resistir, pero ese es otro tema y otra historia hasta la próxima.