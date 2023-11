Charly García tendrá su esquina en Nueva York

Desde hoy, la intersección de Walker Street y Cortlandt Alley en la metrópoli de Nueva York será renombrada oficialmente como “Charly García Corner”. Este cambio de denominación es el resultado de una iniciativa liderada por Mariano Cabrera, un actor y director argentino radicado en la urbe neoyorquina, quien obtuviera el apoyo formal del Consulado de Argentina. En ésa misma esquina se tomó la icónica fotografía que ilustra la portada del disco que está cumpliendo 40 años. Fueron parte de la ceremonia músicos que acompañaron la trayectoria de Charly: el baterista Fernando Samalea , el bajista y tecladista Fabián "El Zorrito" Vön Quintiero, la vocalista Hilda Lizarazu, el guitarrista Kiuge Hayashida y el abterista Toño Silva. Todos con un historial de colaboraciones en diferentes proyectos musicales del icónico artista argentino.

Además, las conmemoraciones incluyeron una charla informal que Fernando Samalea ofreció este sábado en Central Park y un “walking tour” guiado por El Zorrito y el tecladista Alfie Martins, que tuvo lugar el pasado domingo. Este recorrido especial está diseñado para visitar las locaciones emblemáticas utilizadas por la estrella del rock argentino para la filmación del videoclip de su canción Fanky en el año 1989.

El Consulado, a través de un comunicado, destacó: “Dicha inauguración contará con la presencia del embajador de la Argentina en los Estados Unidos, el autor creativo del proyecto, el Comisionado de Transporte y otras autoridades de la Ciudad de Nueva York. Se develará la ‘street sign’ y placa conmemorativa que identificará la esquina de Walker St. y Cortlandt Alley como ‘Charly García Corner’." Mariano Cabrera destacó en las últimas horas: “Ayer estaba en el Central Park, suena el teléfono. Era Charly agradeciéndome emocionado todo esto. Me contuve para no llorar. Traté de coordinar algunas palabras en medio del shock. Charly está feliz, todos estamos felices”.

Además, sobre el presente homenaje, el actor y director destacó: “Quiero agradecer a todos los que de alguna manera u otra han colaborado para que proyecto de inmortalizar a este lugar donde se realizó la portada de este icónico álbum de la música y cultura latinoamericana hoy sea realidad. Primero y principal a la consejera Noelia Dutrey cultural attache del Consulado Argentino en New York, quien sin su trabajo y apoyo hubiera sido imposible este proyecto. Al cónsul argentino en New York Santiago Villalba y a las autoridades de la ciudad de New York”.

Infobae