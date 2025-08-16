A los 81 años murió Alberto Martín, querido actor

El reconocido actor Alberto Martín falleció este sábado a los 81 años. La triste noticia fue confirmada por Carlos Rottemberg a través de la cuenta oficial de X del Multiteatro, donde se anunció el deceso del artista que se encontraba internado.

"Ante el fallecimiento del actor Alberto Martín, desde esta Casa Teatral despedimos con tristeza a uno de aquellos ‘históricos’ del espectáculo nacional. Vayan nuestras sentidas condolencias a toda su familia", expresó el mensaje de despedida.