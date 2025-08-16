A los 81 años murió Alberto Martín, querido actor

Artistas salteños convocan a jornada cultural por Palestina
Artistas Autoconvocados de Salta invitan a la comunidad a participar de un Festival por Palestina este sábado 16 de agosto en la Plazoleta IV Siglos.
La triste noticia fue confirmada por Carlos Rottemberg a través de la cuenta oficial de X del Multiteatro.Cultura & Espectáculos16/08/2025
El reconocido actor Alberto Martín falleció este sábado a los 81 años. La triste noticia fue confirmada por Carlos Rottemberg a través de la cuenta oficial de X del Multiteatro, donde se anunció el deceso del artista que se encontraba internado.
"Ante el fallecimiento del actor Alberto Martín, desde esta Casa Teatral despedimos con tristeza a uno de aquellos ‘históricos’ del espectáculo nacional. Vayan nuestras sentidas condolencias a toda su familia", expresó el mensaje de despedida.
Artistas Autoconvocados de Salta invitan a la comunidad a participar de un Festival por Palestina este sábado 16 de agosto en la Plazoleta IV Siglos.
El cronograma incluye propuestas artísticas, cine, visitas participativas, show en vivo, talleres y juegos interactivos. Se desarrollará desde el sábado 16 al 29 de agosto.
Se trata de "Los colores de los dioses incas", una propuesta gratuita que se realizará este sábado 16 de agosto de 11 a 18:30 horas. La actividad se enmarca en un cronograma que incluye a distintos museos.
Megadeth envió un mensaje a sus fans para anunciar que lanzará su último álbum y realizará su última gira mundial en 2026 y así, culmina una era para el heavy metal.
Se trata del Seminario Regional sobre Patrimonio Cultural Inmaterial que reúne a Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja. Según se señaló, en 2026, en Seminario podrá especial énfasis en el canto con caja, la baguala y la vidala.
La colección que supo reunir a los artistas plásticos y autores más notables del país, se expondrá del 14 de agosto al 10 de septiembre en la Escuela Provincial de Música de Cafayate.
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
El secretario de ADP señaló que se normalizaron algunos pagos, pero persisten errores que generan malestar en los docentes, y destacó el trabajo de la ministra de Educación.
Ángel Causarano, director de Complejo Teleférico Salta brindó detalles de los festejos que prepara el establecimiento para niños y niñas de la provincia. Shows de dinosaurios, pintacaritas, regalos y sorteos, entre las actividades para el domingo.
La medida busca fortalecer el vínculo entre los internos y sus familias, en una fecha significativa para la niñez, como parte del acompañamiento integral que promueve el Servicio Penitenciario.
El Albo consiguió una importante victoria por 1 a 0 ante Maipú de Mendoza que lo deja, de forma parcial, en el tercer lugar de la Zona A.