Artistas salteños convocan a jornada cultural por Palestina

Artistas Autoconvocados de Salta invitan a la comunidad a participar de un Festival por Palestina este sábado 16 de agosto en la Plazoleta IV Siglos. La jornada, que comenzará a las 15 horas busca ser un espacio de arte, denuncia y memoria en el marco de las acciones globales contra el "genocidio" en Gaza.

Con la inminente llegada del primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu a la Argentina, los organizadores se congregan desde el arte para alzar la voz y exigir un "¡Basta de genocidio!".

Entre las consignas principales del festival, se destacan la demanda de cese del genocidio en Gaza, la salida de las tropas militarizadas de Palestina, Siria y Líbano, y la ruptura de las relaciones con el estado de Israel, incluyendo la cancelación del acuerdo Mercosur-Israel.