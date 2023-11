Transición municipal: “Más de $300 millones en la plaza 9 de Julio, pero la periferia está abandonada”

En el programa Cara a Cara, con el periodista Mario Peña, Juan Manuel Chalabe, de quien se presume, asumirá la secretaría de Gobierno de Emiliano Durand, advirtió sobre las irregularidades que envolvieron la ejecución de obra en la plaza principal.



“Me parece de una improvisación tremenda, en la que no quedan claros los gastos. En un principio comenzó con un presupuesto de $125 millones, pero se gastaron más de $300 millones. Yo no soy especialista en la materia, pero no creo que haya esa cantidad de dinero invertido”, cuestionó Chalabe.



La empresa Norte Áridos, que ganó el concurso para la ejecución, actualmente está intimada hace un par de semanas porque no trabaja y la obra quedó inconclusa, y todos los indicadores apuntan a que no se terminará en la gestión Romero.



“Son cosas muy raras”, agregó y dijo que tiene que ver “con una cuestión de intereses y de prioridades”. “A la plaza 9 de Julio todos nos gusta que esté linda, pero uno ve la ciudad y la periferia y están totalmente abandonadas. Un gasto de $300 millones no está dentro de nuestra visión de ciudad que tenemos”, recalcó Chalabe.



Finalmente, denunció que la obra del canal de la Irigoyen, que ya tiene las certificaciones, “no tiene ni un 5% de avance, ni tiene un proyecto final porque no hay uno”, concluyó.