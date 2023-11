Se desnudó el macrismo

A la luz de los resultados de las generales pasadas Juntos por el Cambio perdió la posibilidad de ir a la segunda vuelta electoral de la que sólo participarán Massa y Milei. Así lo dispusieron los electores.

Juntos por el Cambio era una coalición que conformaban varios partidos entre ellos la Coalición Cívica, el Pro y la Unión Cívica Radical, la que se mantuvo durante muchos años, es decir que los partidos que la componían no lo hacían en forma separada sino en el marco de ese frente político, tal es así que la fórmula presidencial de ese espacio postuló a Bullrich y Petri como resultado de las PASO.

En una muestra ya sospechada por el comportamiento que tuvo Mauricio Macri en toda la campaña, la derrotada Patricia Bullrich anunció que en una reunión de ella con Macri y Javier Milei, de cuyo contenido sólo se

sabe lo que se publicó, dispusieron apoyar a Milei como presidente para las elecciones del 19 de noviembre. De esta postura no participaron los otros componentes de la coalición Juntos por el Cambio, circunstancia que motivó su ruptura.

Macri justificó la postura tomada diciendo que los radicales apoyaron con diputados y senadores leyes impulsadas por el oficialismo. Infinidad de veces las fuerzas opositoras repitieron que el rol de opositor consiste en el control y en desechar los proyectos de leyes que fueran contra el país y apoyar las que sirvieran. Hoy resulta que para Macri haber jugado ese rol es pernicioso y negativo. Claramente hay una actuación por parte de Macri y Bullrich de democracia disfrazada cuando su discurso era distinto al pensamiento real ¡Hay que actuar como enemigo! No aceptar el juego democrático sino al todo o nada, con el disfraz de por medio.

Macri y ex funcionarios de su gestión rápidamente se coaligan con Milei para cooptarlo y encumbrarse en el manejo, ya de modo directo, de La Libertad Avanza y eventualmente de su gobierno.

Macri destruyó a Juntos por el Cambio en su estructura, ofendió y acusó a los dirigentes radicales. Recuérdese que el Pro de ninguna manera hubiera podido consagrar a Macri como presidente si no hubiera tenido al partido

radical desplegado en todo el país que le sirvió al incipiente Pro para catapultarlo a la más alta magistratura. Hoy Macri repite esa estrategia y pretende, a caballo de las circunstancias, apoderarse como en el pasado, de los negocios que una posición dominante le otorgue Milei en el Estado.

Ha quedado al desnudo que el macrismo tiene una apetencia de poder por los negocios personales muy alejado de una vocación por el país y menos por el bienestar de sus habitantes. Tómese nota que no hubo ningún acuerdo programático; es decir, Macri y Bullrich bajaron sus banderas y se sumaron sin sonrojarse siquiera a las de Milei que están alejadas del pensamiento republicano y anidan en la destrucción de la educación, la salud, los derechos laborales, la soberanía sobre Malvinas, la defensa de la moneda nacional etc. etc.