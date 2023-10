La complejidad de la situación petrolera quedó expuesta en el desabastecimiento que viene sufriendo el país. Productores, refinerías, logística y estaciones de servicio integran una larga cadena, cuyo eslabón más fuerte es sin duda el de las compañías que manejan el crudo y disponen su comercialización interna y externa. El ministro de Economía las intimó a normalizar la provisión en los términos que dispone la normativa que le da ventajas impositivas a cambio de asegurar el abastecimiento interno.

Luego que la semana pasada la Secretaría de Energía anunciara un récord de producción de petróleo, se profundizó la carencia de combustible y la explicación fue dada por el titular de la cartera de Hacienda y candidato presidencial por Unión por la Patria, Sergio Massa. Reveló que las productoras priorizaron el valor del petróleo en el mercado externo, incumpliendo su obligación de abastecimiento interno.

Se sumó la salida transitoria de la mayor refinería argentina, la de Ensenada y la parálisis de otras dos: Campo Durán, en Salta y Luján de Cuyo, en Mendoza. También se limitaron las compras de combustible terminado por las dificultades para acceder a los dólares para pagar esas operaciones.

Las cuatro petroleras comprometidas presentaron un plan para normalizar el abastecimiento en todo el territorio nacional, con medidas para agilizar la descarga de combustibles importados, agregando dos embarques no planificados y tres compras para asegurar stocks estratégicos. También se optimiza el sistema de distribución movilizando más de 4 mil unidades de transporte. Estos movimientos han comenzado a notarse en las últimas horas y en Salta, han atenuado las largas colas para el suministro.

Esta recuperación de la provisión de suministro, que había comenzado a preocupar a las actividades que tienen en el gasoil un insumo importante, no ha logrado hasta ahora destrabar dos conflictos. Por un lado, la protesta contra las petroleras de los sindicatos del área de Vaca Muerta y la movilización de productores agropecuarios que, en principio, el jueves protestarán en las rutas de la provincia de Buenos Aires y de Santiago del Estero.

En estos posicionamientos es donde se nota la vinculación de las movilizaciones con la segunda vuelta presidencial. Voceros de la protesta rural lo han reconocido al ampliar sus consignas porque si bien la falta de combustible tiene fuerte impacto en las actividades del sector, han sumado sus cuestionamiento al gobierno kirchnerista. Así lo muestran expresiones que se hicieron públicas señalando que este tipo de inconvenientes “es el colofón de 20 años de eclosión del país”. Voceros de las entidades ruralistas han considerado que la actual situación “es prácticamente terminal para el país y para la producción, mucho más”.

Esta protesta no llegará a Salta; al menos no por ahora. El titular de la Sociedad Rural dijo que el sector está en negociaciones con el ministro de la Producción, Martín de los Ríos, aguardando otras soluciones pero si hasta el fin de semana no llegan, cambiarán de actitud. Atento a los tiempos de campaña agrícola, la situación no es muy compleja porque se cuenta con combustible que se adquiere a granel y a mayor precio, pero están en alerta porque si se extiende el desabastecimiento complicará el transporte de hacienda, de carne, leche, frutas y verduras que tienen que ir al mercado.

No es la mejor situación al momento de decidir la elección del próximo presidente. El entramado que está en el sustrato del problema de la provisión de combustibles muestra la ineficiencia de políticas económicas que impactan en el ánimo social.

Pero hay que elegir dejando de lado urgencias.



Salta, 31 de octubre de 2023