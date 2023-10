Macri tomó el control de la campaña de Milei y apuntó a los radicales

El expresidente Mauricio Macri tomó hoy el control de la campaña de Javier Milei de cara al balotaje y buscó ocupar la centralidad política de la oposición. Lo hizo en un reportaje de alto impacto, en el que además intentó forzar la ruptura de Juntos por el Cambio con fuertes descalificaciones a los principales líderes de la UCR, como el gobernador Gerardo Morales y el senador Martín Lousteau y el diputado Emiliano Yacobitti.

El ex mandatario rompió el silencio en una entrevista con Eduardo Feinmann por radio Mitre en la que explicó los pormenores del pacto que sellaron él, la derrotada candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y un reducido grupo de dirigentes con el líder libertario para enfrentar a Sergio Massa. En la charla radial contó el contenido del acuerdo electoral que hicieron en su casa de Acassuso sobre el filo de la medianoche del martes al miércoles.

Macri se mostró furioso contra los dirigentes opositores que rechazaron el acuerdo que él promovió con Milei y al mismo tiempo censuró la posibilidad de que se plantee ante la opinión pública y los votantes de JxC la neutralidad u otra expresión que no sea el voto a favor del libertario. Para el ex presidente, cualquier otra alternativa es ser funcional a Massa.

En la entrevista, Macri reconoció que decidió ignorar a Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Rogelio Frigerio, entre otros funcionarios que lo acompañaron desde el inicio de su desembarco en la actividad política, hace más de 20 años. Y también embistió contra Elisa Carrió. A ellos no los invitó al encuentro donde definieron que Bullrich y su compañero de fórmula, el radical Luis Petri, comunicaran el apoyo para la segunda vuelta.

“La reunión no se puede hacer entre 70. (El gobernador electo de Chubut) Nacho Torres estuvo. Rogelio estaría en Entre Ríos. Algunos pueden decir ‘yo hubiera querido estar en la reunión’. Las cosas no suceden así, las cosas van a determinada velocidad”, respondió Macri, cuando fue consultado por la decisión de no convocar ni a Larreta, ni a Vidal ni a otros líderes de primera línea del PRO para discutir un acuerdo electoral de ese tenor.

Y en ese sentido, cuestionó que haya una posición diferente a la que él pretendía que todo Juntos por el Cambio acatara: “Acá hay dos alternativas. La neutralidad para favorecer a Massa y decirle a nuestros votantes (que voten a Milei). No se puede con la farsa de la neutralidad que ellos se dediquen a apoyar a Massa. No puede ser”.

Las críticas del expresidente se hicieron extensivas a otros referentes que criticaron su decisión de pactar con el candidato de La Libertad Avanza. “Lo que se ha hecho no da excusa a nadie para creerse los dueños de Juntos por el Cambio y andar echando a nadie. Los que de verdad son neutrales, se manifiesten, pero aquellos que usan la neutralidad para manifestar su apoyo a Massa que lo digan también”, subrayó.

Consultado sobre los cuestionamientos de la líder de la Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió aseveró: “Cuando a la gente le gana el ego, se transforma en alguien que no puede construir nada bueno y lo que tenemos que lograr es recordar quién nos dio poder, que es la gente, y eso es para construir, no para dañar”.

Macri justificó su decisión de apoyar al candidato de La Libertad Avanza en que “los argentinos decidieron que la opción para liderar el cambio es Javier Milei” y que él representa “el único camino que tiene la Argentina hoy”, de cara al balotaje del 19 de noviembre. Además, descalificó a los dirigentes radicales Morales, Lousteau y al diputado Emiliano Yacobitti porque fueron los primeros que se pronunciaron a favor de la neutralidad.

”Ellos han tenido incontables reuniones con Massa y han transado en contra de los intereses de los argentinos. No pueden decir nada”, dijo el ex mandatario sobre el rechazo del radicalismo al pacto opositor. “Ellos se sienten más cómodos con Massa que con Milei y que con la misma línea del PRO”, aseguró Macri.

“Que Martín Lousteau trate de explicar dónde está parado, que diga que va a votar a Massa, no me extrañaría nada de alguien que siendo embajador en los Estados Unidos abandonó la embajada justo cuando el Presidente iba a visitar a los Estados Unidos”, aseguró, en uno de los ataques más duros que lanzó en la entrevista. “Que lo diga. Basta de tirar la piedra y esconder la mano. Que lo diga. Y el día que termine la elección nos reuniremos todos en Juntos por el Cambio y discutiremos las cosas sobre la mesa”, lo desafió.

Apoyo incondicional

“El que lidera la propuesta de cambio es Milei y hay que tener la humildad de reconocer que la gente optó para conducir al cambio a Milei”, aseguró Macri y agregó: ”Es un apoyo incondicional. No hemos pedido nada. No se habló de ningún cargo. Fuimos a la reunión (con Milei) no para un toma y daca”, afirmó sobre el encuentro que mantuvieron, junto con Bullrich, la noche del martes pasado.

Sobre la virtual ruptura de la coalición opositora, Macri afirmó que JXC “sigue estando ahí” y “es el mismo con sus problemas, con sus conflictos internos que hemos sabido llevar en función de cuidar la república”.

Con información de Infobae