“La campaña del miedo y el quiebre de la oposición fueron claves para el triunfo de Massa”

Durante el programa El Acople, al Data Scientist y presidente del Centro Empresario Tartagal, Franco Galeano, analizó la conducta del electorado en el proceso electoral y las estrategias de los dos candidatos más votados.

Según lo vivenció, un análisis de estas caracterizas, para los politólogos es como vivir “la final del Mundial y también se nos quemó la biblioteca”, bromeó el politólogo al iniciar su análisis.

En ese sentido destacó que las últimas actualizaciones marcan un cambio de época y muchas diferencias respecto a lo que la sociedad argentina está acostumbrada a ver en las elecciones. “Tenemos que el candidato más votado tiene 140 puntos de inflación interanual, que es algo inédito”, dijo y explicó que esta conducta por parte del electorado se debe al miedo y la fractura antiperonista.

El quiebre no sería una novedad en sí mismo, pero explica porque durante las P.A.S.O predominó la emoción del enojo. “Milei se mantuvo estable y no vemos una migración del voto que envió ese mensaje a la política, pero al no poder sumar a nuevos votantes que se trasladen esa esta emoción, se estancó”, sentenció Galeano.

Por otro lado dijo que el espacio peronista si tuvo una movilización de votos y una “efectiva campaña del miedo, a diferencia de lo que sucedió en otras elecciones, porque contribuye el contexto: si alguien está diciendo que hay un candidato que quiere terminar con educación pública y ese candidato se desfila con una motosierra en las cajas de una camioneta, no contribuye mucho a la moderación que se busca”, explicó Galeno.

Finalmente destacó que en busca de ese "discurso que de moderación" Javier Milei tiene una conducta más tranquila en la recta final, pero resta ver si definirá un rumbo diferente por parte del electorado.