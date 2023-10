Por más país

El resultado fue la consecuencia de un trabajo de concientización que se profundizó a partir de las elecciones PASO las que, pese a que están destinadas a la determinación de los candidatos de cada espacio político, se utiliza también, como una suerte de evaluación acerca del lugar en el que está posicionada cada fuerza política en el ranking de la preferencia electoral con sus competidores.

El encabezamiento de votos por parte de Javier Milei no sólo sorprendió sino que alarmó que se pudiera enseñorear en el país una tendencia de extrema derecha capaz de eliminar las importantes conquistas sociales e institucionales logradas en décadas de aportes que el pueblo hizo, en términos generales, a favor de una mejor calidad de vida.

Unión por la Patria llevó a cabo un trabajo tesonero y sin pausa de concientización en todas las capas sociales de la Argentina poniendo en valor lo que tenemos confrontado con lo que Milei propone y dio resultado ya que el pueblo votó mayoritariamente para no perder sus logros y a la vez rechazar la aventura que llevaría a importantes pérdidas como Nación.

Hoy el país toma un impulso democrático y republicano con el que somos capaces de seguir avanzando en el crecimiento y mejoramiento de la vida de los argentinos.

Es falso que desde la postura de Milei se pueda construir una calidad de vida mejor para todos los argentinos. A la civilización universal le ha significado siglos de luchas para conseguir lo que tenemos. Lo que propone Milei es engañador ya que los únicos beneficiarios serían los que en el mercado tienen el mayor poder, léase los que tienen el capital, sin presencia del estado que es quien pone el apoyo para que ellos no dominen la relación en perjuicio de los que sólo tiene sus ingresos como medio de vida.

No se me escapa que jóvenes bien intencionados piensen que las propuestas de Milei tiene el destino de refundar una nueva relación económico- social de mejor y mayor calidad. Sin embargo en realidad es sólo un engaño que a la corta los perjudica en forma directa y los pone frente a un escenario en el que no podrían actuar solos, perderían la posibilidad de educarse y de aspirar a mayores y mejores desempeños laborales porque las reglas de juego no serian puestas por otro que no sea el que requiere de sus servicios, lo que fue así durante siglos para hoy la humanidad tener mejor equilibro entre los ricos y los que no lo son.

El desafío continúa. Hay que llegar al 19 de noviembre con electores claros y conscientes del país que queremos. Para ello es importante redoblar el trabajo de esclarecimiento y de defensa de los derechos conseguidos y de todo lo que se puede perder.

Si las elecciones del domingo pasado hubieran consagrado a Massa presidente, sin ballotage tal como lo disponía la constitución anterior a la reforma de 1974, hoy en cambio se plantea la institucionalidad del país con el aporte de la mayor cantidad de electores que otorguen legitimidad al próximo gobierno y eso es posible con el que ya empezó a mostrar un país equilibrado, esto es lo que el comicio indicó.