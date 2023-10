¿Por qué Milei es una amenaza a la mayoría?

A mí los números no me dan. Los miro para arriba, los leo para abajo, doy vuelta la hoja, miro al dorso para buscar si existe algún truco magnético, pero nada.

El tipo va primero en las encuestas parece. Se entusiasma con ganar en primera vuelta y varios se amargan a cuenta, porque convengamos que no es para menos.

Y digo lo de las cuentas, aunque no son cuentas tradicionales. Son conclusiones entre lo que dice y lo que recibe.

Veamos.

El tipo promete liberar el comercio. Esto incluye abrir importaciones. Sería la cuarta vez en 45 años y en las 3 anteriores sufrimos el cierre de decenas de miles de PyMEs y cientos de miles de empleos perdidos.

Promete eliminar los regímenes de promoción industrial. Tierra del Fuego puede despedirse de miles de trabajadores. Pero no solo nuestra provincia austral, varias otras provincias caerán en la volteada, algunas con fábricas recién inauguradas.

Claro, primero va a eliminar las indemnizaciones por despido, así los empresarios no tienen que pagar indemnizaciones por el cierre de su fuente de trabajo, porque ojo, los empresarios también trabajan.

Los discapacitados perderán sus pensiones. Ya se hizo, ¿por qué no lo haría este? Bueno, tampoco pueden estar contentos los familiares de estas personas.

Los trabajadores de las empresas de construcción en relación con la obra pública harán fila en las obras privadas. Cambiarán su moto por la bicicleta, nuevamente, y esperarán detrás del chapón de entrada que salgan a proponerles poder llevar comida para sus familias. La competencia por estos puestos de trabajo junto a la eliminación de las leyes laborales y la desaparición del Ministerio de Trabajo (afuera) provocará una explotación humana descomunal.

Los investigadores del CONICET ellos y sus familias habrán calculado que tienen que comenzar a enviar curriculums al mundo.

Los educadores, privados y públicos, tendrán una inestabilidad laboral anual que desconocieron desde que su Estatuto del Docente los protegió.

Los pequeños pobladores, con su escuela rural y sus maestros deberán buscarse otro destino. Chau ascenso social.

Otro tanto para la Salud Pública y sus “efectores”, porque el gran pagador de todo el sistema son las obras sociales y el ESTADO. Los trabajadores sin trabajo registrado y sin aportes no pueden pagar, entonces la población/cliente/paciente se reducirá enormemente. Bum, vuelan las clínicas.

PAMI parece que se dividirá y la distribuirá entre las provincias. Igual que hiciera Cavallo en la década del ’90 con la saludo y la educación. Esto con la simple intención de “dibujar” una reducción del gasto público.

Los remedios deben ser pagados por los que los necesitan y también las intervenciones o los programas de cobertura contra el cáncer, la diabetes, HIV, abuelos, todo.

Ha manifestado su clara intención de alinearse con Israel, supuestamente su primer viaje como presidente sería allí. Me parece que no es el mejor momento para meterse en ese lío, teniendo a cuestas dos bombazos sin resolución, sin capacidades de prevención y sin saber realmente que pasa por allá. La descendencia sirio-libanesa y todas las otras deben sentirse muy agradecidas de esta alternativa.

Acaba de proponer romper relaciones diplomáticas con el Vaticano mientras esté el Papa Francisco. Aquí nomás tenemos que contar unas cuantas personas que reaccionaran contra esta postura.

Los gobernadores van a ser cercenados de los fondos necesarios para funcionar normalmente, lo mismo que los municipios. Ya les avisaron todos que así iban a hacer. Allí tenemos otro universo de personas que deberían estar dudando de seguir apoyándolo.

Los empleados de Aerolíneas Argentinas, Ferrocarriles Argentinos e YPF pueden ir buscando los pasaportes. Su RE privatización traerá, como antaño, vaciamiento y entrega en favor de las empresas americanas y europeas.

Los muy pobres, beneficiarios de los planes sociales y les aclaro que hay un montón de beneficios sociales para compensar su situación, tendrían que comenzar a evaluar si Javier es amigo o enemigo.

Y sigue la cuenta……. Reivindicación de los delitos de lesa humanidad, la venta de órganos, la libre disponibilidad de armas, la dolarización imposible, eliminar el 14bis, ¡ufff!

Hago las cuentas y me da que una gran mayoría estamos en la “mira» de Javier Milei y nos veremos directa o indirectamente perjudicados, económica y moralmente, sino aplastados, por su conjunto de medidas. No debería ganar de ninguna manera. No me dan los números.

¿Cuán mal que tuvimos que hacer las cosas, para que aun con estas iniciativas tomadas de los dichos directos de Javier en persona, este tenga posibilidades?

La situación es mala porque la inflación nos come. Pero quiero creer que en algún momento entre hoy y el domingo se sentarán mirando a sus seres queridos y se preguntarán si su bronca contra la clase política y judicial justifica hacerle daño a tus hijos y abuelos.

Massa no es Alberto. Más joven, con otra preparación y parece más decidido a dar la batalla desde la racionalidad.

Ya invertimos cuatro años recuperando la Argentina, recuperamos las obras de las centrales nucleares, se están construyendo las centrales hidroeléctricas de Santa Cruz y Rio Turbio está generando electricidad. Los ferrocarriles siguieron expandiendo su alcance y el 2021 transportaron 10 veces más que el 2020. No quiero hacer un catálogo de cosas hechas en medio de enormes dificultades financieras, solo dar un par de ejemplos que nos muestra a un país, el de la producción y el trabajo, en pleno desarrollo. No sería bueno cambiar este proceso virtuoso por ideas que no funcionan en ningún lugar del planeta, simplemente porque son teorías que nos van a llevar a la pobreza de todos y la concentración de la riqueza en unos pocos. Esos pocos, que no aparecen en el litado anterior, son la verdadera “Casta”.

Fijate si tu familia puede verse afectada en el listado incompleto anterior. Si así fuera mirá a tus chicos y pensalo el doble. Es el momento de convencerte y de salir a convencer a ese de tu cuadra que también lo piense, por su familia.

Hasta la semana que viene.

Felix Gonzalez Bonorino

Premio Konex 1983

Doctor en Ciencias Naturales