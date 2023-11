Recuerdos tucumanos

En marzo de 1961, a poco de terminar mi secundaria en el Colegio Nacional de Salta, armé mi valija de cartón y me fui caminando a la terminal de la Veloz del Norte, entonces ubicada en calle 20 de febrero.

Unos días antes, con mi amigo y vecino Ricardo Díaz Guzmán, habíamos reservado una habitación en una casa de familia. Llegamos allí con nuestro precario equipaje en un coche a caballo, seguramente el medio más barato para estos menesteres.

Ahora que lo pienso, estaba algo ansioso. Quería comenzar cuanto antes mis clases en la Facultad de Derecho, conocer gente nueva y quizá distinta. Tenía pocas ideas de qué se trataría todo aquello. Pero me anoté en la Facultad, me zambullí en su hermosa biblioteca, comencé a preparar tres materias y asistí a las clases muy concurridas de Ricardo Casterán (Introducción de la Filosofía) y Francisco Martínez (Introducción a la Economía), y Palacios (Introducción al Derecho).

Pronto advertí que mi vestuario (un par de camisas LaviListo, un par de pantalones que se sujetaban con una piola, un traje de “Vístase Gratis” para cuando tocara rendir, un par de zapatos remendados en calle Leguizamón al 500) dejaba mucho que desear, entre tantos y tantas elegantes.

Me hice mi rutina (que incluía descansos y pases por el bar de la Facultad) e improvisé un método para estudiar. Un día, un cajetilla catamarqueño (seguramente impresionado por mi facha poco elegante), me paró en el pasillo y me dijo: “Que estas estudiando, chango”. Filosofía le dije. Acto seguido me sometió a un interrogatorio feroz y concluyó: “Ni se te ocurra presentarte”. Me deprimió por unas horas, pero redoblé mi esfuerzo y en el mes de abril me presenté a rendir y aprobé, dejando en la cuneta a mi presuntuoso colega.

En ese mismo mes de abril, estando en la biblioteca me sobresaltó un griterío en los patios. Era una Asamblea estudiantil contra el desembarco en Bahía de los Cochinos. Se trataba de defender a Cuba del imperialismo yanqui. La elocuencia de Guillermo Garmendia (presidente del Centro de Estudiantes de Derecho) me cautivó. Aplaudí a rabiar y, de paso, conseguí la primera novia no salteña.