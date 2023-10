Fue un largo periodo el que transcurrió entre las PASO y estas elecciones, tiempo que fue más que suficiente para que los ciudadanos que tenemos la obligación formal de concurrir a la votación conozcamos las diversas propuestas. En realidad no es una obligación sino un derecho que distintas generaciones y momentos históricos lograron para que nadie se enseñoree en la dirección de nuestro país y sea por el contrario, el resultado de una sumatoria de voluntades la que disponga quien estará al frente del gobierno y cómo se conforman las mayorías y minorías en el parlamento.

Lo de derecho no es solamente un término reiterado sino un concepto que encierra un logro cívico de convivencia y participación que siempre hay que utilizar para evitar que se nos niegue la participación y se elimine una convivencia armónica.

Los partidos, frentes electorales y candidatos expusieron sus programas y propuestas durante este largo tiempo por lo que es difícil aislarse del conocimiento que cada sector ofrece, salvo que a propósito y peyorativamente manifieste alguien que las elecciones no le interesan. En este último supuesto, que luego no se queje de cómo le va al país y a él.

Ir a votar es ir a elegir. Cada uno de nosotros no sólo está eligiendo un candidato, está fundamentalmente eligiendo un modelo de país y de convivencia y es a través del conocimiento informado que sostendremos o no nuestro país.

Cuando voto yo elijo: Con la democracia se come, se cura y se educa como decía Alfonsín o como dice Milei la educación no será más gratuita, la salud no será pública.

Cuando voto yo elijo: Que mi país tenga su moneda o como quiere Milei que la moneda de Estados Unidos sea la moneda argentina.

Cuando yo voto elijo: Que las Malvinas sean argentinas como dice Massa o como dicen los otros que sean entregadas a los ingleses.

Cuando voto yo elijo: Que el Estado se preocupe por mí y mis compatriotas o que no haya Estado que me defienda y que solo debo, en el mercado, enfrentarme con el que tiene poder y fije las reglas de juego.

Cuando voto yo elijo: Que la Constitución sea mi Ley Suprema o que el mercado, es decir los poderosos, sean la ley suprema.

Cuando voto yo elijo: Que las mujeres tengan iguales derechos que los hombres o que se restrinjan sus derechos.

Cuando yo voto elijo: Que cada familia tenga un techo y el Estado contribuya a ello o que cada uno lo consiga en el mercado como pueda o no lo consiga.

Cuando yo voto elijo: Tener un mercado común con mis vecinos del continente y con otros países del mundo sumando más de 940 millones de personas o aislarme de América y del mundo.

En definitiva votar es elegir el país que queremos para nosotros y nuestra descendencia en el que se pueda vivir libre y dignamente.