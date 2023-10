Nanni: “La casta se acomodó con Milei”

El candidato a la renovación de la banca en la Cámara Baja, en el tramo final de la campaña aseguró que ya no convence el discurso casta-anti casta, asegurando que Javier Milei mostró su verdadero rostro en su visita a Salta.

En “Agenda Abierta” el diputado nacional y candidato para renovar mandato por Juntos por el Cambio, Miguel Nanni, polarizó contra el presidenciable de La Libertad Avanza y su discurso anti casta, su bastión de campaña.

“Creo que Milei nos empezó a mostrar su verdadera cara, esto de casta y anti casta fue humo, versito”, manifestó, a su vez indicó que no será lo mismo gobernar junto al sindicalista, Luis Barrionuevo, y las “castas locales”.

“Milei ya negoció el cambio porque la casta ya se acomodó con Milei y cobra por adelantado”, sostuvo, argumentando que Barrionuevo apuntó al control de los planes sociales.

Para el candidato de Juntos por el Cambio, en Salta quedó al desnudo que la casta es parte de la estructura del libertario, “se vieron muchos funcionarios de la Municipalidad en el acto de Milei sirviendo con logística y demás”, afirmó.

Según Nanni, lo que se viene con el libertario es “disfrazado lo viejo como algo nuevo”.

Dos modelos, pero sin Massa

Miguel Nanni se mostró esperanzado en la racionalidad del voto luego de las PASO confiando que los argentinos apostarán por “un cambio profundo para el país, el que propone Patricia Bullrich”.

Habló sobre el balotaje, estimando la contienda entre La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio, descartando a Unión por la Patria.

“No es una opción de cambio, la Argentina quiere cambiar no quiere continuidad”, opinó, y agregó que pensar que Sergio Massa entrará al balotaje es “insultar a la gente”.

En su valoración, consideró que en estas elecciones “la oposición está en su mejor momento para gobernar el país”.

En sus declaraciones, nuevamente, apuntó contra el espacio de Milei en Salta y le recordó su pasado reciente a la candidata a diputada nacional, Emilia Orozco y su alianza con el camporista Emiliano Estrada.

“En Salta no hay nada nuevo bajo el sol, Emilia Orozco salió con Emiliano Estrada hace poquito pero no pudo siquiera renovar su concejalía porque era suplente y su titular tuvo que ser procesado por robo; saquémonos la careta porque si no todo es un verso”, gatilló.