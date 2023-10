Se puede dudar sobre si cambiarán significativamente las preferencias expresadas hasta ahora pero la dinámica de la política argentina sugiere esperar que se abran las urnas el próximo domingo.

Una larga crisis caracteriza a este proceso como histórico pero debe reconocerse que el malestar social lleva nuevamente a una elección a erigirse en la salida de una vez y para siempre de los crecientes problemas que han puesto al país en lugares inmerecidos a su disponibilidad de recursos. No es esa la razón que le asegura un lugar en la historia institucional sino la aparición de una figura disruptiva que puede llegar a la Presidencia de la Nación.

También puede suceder que en la peor crisis económica sea el ministro del área quien convenza a un poco más de tres decenas de millones de ciudadanos que es quien tiene la solución que viene buscando desde hace más de un año de acumulación de errores. Solo necesita la Presidencia para frenar la caída en el abismo.

Cabe reconocer que en agosto de 2022, cuando Sergio Massa dejó la presidencia de la Cámara de Diputados para ocupar el Palacio de Hacienda, la situación era compleja y empeoraba sin tregua. El dólar libre cotizaba a 291 pesos, un 120% sobre el dólar oficial y las reservas del Banco Central estaban en un límite preocupante porque apenas superaban los 1.500 millones de dólares. Los raídos presupuestos familiares apenas toleraban una inflación del 7% mensual y 70 % interanual. Esa era la tormenta que debía capear el entonces legislador y tenaz aspirante al Ejecutivo nacional. Todos esos parámetros hoy están agravados.

Es que desde entonces, su actuación no tuvo ningún acierto digno de consideración. A menos que se considere como tal que el Fondo Monetario Internacional tolere los incumplimientos al acuerdo de renegociación de una deuda de 45 mil millones de dólares contraída por la gestión anterior. La pobreza fue en ascenso al punto que en la primera mitad de este año ya afecta a casi el 50% de la población argentina, sometida en general a todo tipo de restricciones. La economía está en un cepo, el peso se devalúa sin pausa y la gente va identificando el ajuste en la creciente dificultad para acceder a la canasta básica de alimentos y servicios.

Sin embargo, este cuadro de situación no le ha quitado competitividad electoral. Es cierto que en las PASO el oficialismo quedó tercero pero solo a tres puntos del que recogió mayor cantidad de votos. Sus dos principales contrincantes no capitalizaron la crisis y nada indica que alguno haya hecho la diferencia con vistas a la general. Si bien son cinco los candidatos presidenciales, siguen siendo tres los que ocupan la atención pública sin que hayan precisado de qué manera resolverán los principales problemas que complican la vida cotidiana, que no pasan por la inflación, la inseguridad y la informalidad creciente de la economía, que generan incertidumbre en el mejor de los casos. Hay mucho más y nada tiene solución inmediata.

La continuidad que promete Massa cuando aparece como el defensor de los derechos que supuestamente ejercita una población empobrecida en demasía, confronta con el cambio sin garantías de efectividad que propone Javier Milei, el orden que es el eje vertebral de Patricia Bullrrich, el país normal que ofrece Juan Schiaretti y la tentación de la oferta de Miriam Bregman de un gobierno de trabajadores que, por diversas razones, nunca ha convencido en la Argentina.

Sin partidos que lideren la oferta electoral y con el trazo grueso de la izquierda y la derecha como acercamiento a una definición ideológica, se deberá elegir a personas que declaran que pueden hacerlo porque tienen experiencia, coraje o, simplemente, son diferentes. Esa decisión será la siguiente a que se disponga cumplir con el deber o se ejercite el derecho a votar.

El peor momento exige la mejor decisión.