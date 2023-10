Nobel por la paz

El 18 de mayo del año pasado en mi columna de ese día me referí a la penosa y degradante situación que atraviesan las mujeres en Afganistán luego que el régimen Talibán tomara el poder en el tantas veces invadido país. Allí las féminas sólo en razón de su sexo no tienen los mismos derechos que los hombres sino que el menosprecio hacia ellas es situarlas en una cosificación en el que les está impedido el estudio y el progreso en general para ser destinadas al servicio del hombre y al cuidado de la prole y de la casa. Había acontecido en ese momento la muerte de una joven que fue encarcelada por no llevar correctamente la burka, vestido que la cubre de pies a cabeza y que murió en cautiverio.

En la República Teocrática de Irán las mujeres sufren un menoscabo en sus derechos algo más leve; sin embargo los derechos humanos están en mayor parte ausentes en su vida. Allí vive en prisión la mujer a la que se le otorgó el premio por la Paz en reconocimiento a ella y a las que como ella luchan para promover los derechos humanos y la libertad ante la opresión que sufren las mujeres en ese país. La premiada está encarcelada ya que fue en distintas detenciones por las que se la condenó a un total de 31 años de prisión y 154 latigazos. Ella es luchadora incansable que desde su lugar, ahora en la cárcel sigue sin pausa y con un valor inconmensurable la lucha por las mujeres que el régimen teocrático se niega a reconocer amparados en una supuesta exégesis del Corán, el libro sagrado en ese Estado.

Qué diferencia con nuestra cultura y el avance en los derechos de nuestras compatriotas0 sin que todavía estén absolutamente logrados en todos los ámbitos de nuestra sociedad,

Es también por parte de los Comités Sueco y Noruego un fuerte aval a la lucha constante por los derechos de las mujeres y en particular en el país en el que el atraso de esos derechos es más marcado, al igual que la liberación de las cárceles que sufren por ser mujeres.

Debiera ser un compromiso inveterado el de hombres y mujeres para que los derechos humanos sean la piedra angular de las sociedades en donde vive la humanidad entera y no únicamente un privilegio de las sociedades más avanzadas en el orbe. Mucho se avanzó pero aún no se logró el cenit universal en esos tan indispensables derechos.

Los argentinos en las próximas elecciones tenemos la obligación de distinguir qué candidatos proponen respetar y avanzar en los derechos humanos y quienes están en las antípodas negándolos y hasta pretenden volver a la segregación de derechos entre hombres y mujeres. Es el inmediato compromiso que tenemos.