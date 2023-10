La votación con papel es una de las bellas artes

O la facultad del gobernador de fijar la fecha de elecciones, que provoca hoy en Salta un vacío de poder en las intendencias. Desde el voto expresado a viva voz, anulando el secreto del voto, anterior a la ley Sáenz Peña. Con la misma ley , instituyendo el voto secreto, universal y obligatorio, tuvimos un notorio adelante, complementado luego con el voto y la representación femenina.

Llegar al día de la votación con boleta de papel, como se utilizará en las próximas elecciones presidenciales, es una gran aventura, que permite creatividad, en la forma lícita o ilícita de obtener votos. Menciono algunas.

1. Entregar votos del mismo partido o frente, pero de una elección anterior, o cambiarlos directamente en el cuarto oscuro.

2. Esconder los votos del rival debajo de otros, para que no se pueda encontrar.

3. Robar los votos del cuarto oscuro. Si el elector, inadvertidamente pide se incorporen los votos de un partido determinado, se lo impugna por voto cantado.

4. Comprar votos en grupo, por ejemplo, con las barras bravas de un club. O individualmente. Basta con convencer a uno, para que procure extender su pecado a su familia y a sus amigos. También están los atajacaminos, que frentean a los electores y les ofrecen pago por su voto. En estos casos, el comprador no tiene la certeza de que hayan votado por el candidato propuesto.

5. Esta certeza la adquiere mediante lo que llamamos voto cadena. Consiste en que el fiscal del partido, en un descuido, se robe uno o más sobres firmados por el presidente de mesa y los fiscales, y lo entregue al comprador del grupo. Éste ofrece una suma de dinero por el voto, entregándole el voto en el sobre cerrado y pegado, de modo que no pueda cambiarlo. Al salir, el elector le entrega el sobre que le dieron en la mesa, cobra, y así se siguen obteniendo votos ilícitos.

6. Otra forma es marcar los votos ajenos, de modo no muy notorio, pero que justificaría que el fiscal lo impugne.

7. Pero la mayor audacia, que generaba admiración entre los militantes, era robarse un ómnibus lleno con los votantes del otro partido. Uno de estos intrépidos, me contó su técnica. Se subía prepoteando, cuando el responsable no estaba arriba, le indicaba al chofer que se dirigieran a la escuela y luego a los pasajeros, expresando que por un acuerdo de las dirigencias de ambos partidos, y para evitar que gane la ultraderecha, habían decidido votar masivamente por un candidato de otro partido, para no dividir el frente popular. Esta obra de arte ya no es posible por los celulares. Antes no tenían modo de comunicarse con el chofer.

8. Antes se utilizaba mucho la entrega de una zapatilla o alpargata, y luego de la votación le completaban el par.

9. En algunos lugares, especialmente con los originarios, se les secuestra la libreta cívica o el DNI, los encierran comiendo y chupando y luego de votar les entregan el estipendio pactado. Esto no es una picardía,

es una canallada que somete al hombre a la condición de cosa.

10. La más usual, desde el aparato del Estado, es propiciar pagos o bonos extraordinarios o la entrega de mercaderías o enseres, para ganarse la gratitud de los beneficiados. Queda en la conciencia de cada uno si se deja comprar con bienes a los que tendría derecho con un estado eficiente y honesto. Recordar que quién vende su voto, vende a sus hijos.

11. Imprimir votos falsos del oponente, y distribuirlos.

12. La última, que recuerde, es comprar fiscales y modificar el contenido, sustituyendo los votos con los propios. Se denominaba dar vuelta las urnas.

Era una pelea entre caballeros, donde el atacado podía defenderse y a la vez contraatacar.

Con el uso de la boleta única de papel, todas las prácticas descriptas anteriormente, desaparecen. La boleta única de papel consiste en un voto único donde está la foto, el nombre y el partido o frente de todos los candidatos. El votante marca al candidato de su gusto. Se está extendiendo en todas las provincias, con ligeras variantes. En algunos casos es una sola boleta y en otros una boleta por categoría de candidatos. Pero en Salta, la sustitución del sospechoso voto electrónico, es casi imposible. ¿Por qué resignar una ventaja que nos permite ganar?

El voto electrónico, cuando en Argentina y en el resto del mundo desaparece, en Salta, a nivel de conducción, se afianza. Los países pioneros en esta técnica, prontamente la dejaron de lado. Es lo que ocurrió en las PASO de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El sistema era tan desastroso, que lo sustituyeron para las elecciones definitivas. Los mismos genios que llevan adelante el voto electrónico en Salta, con las mismas máquinas y el mismo software, lo hicieron en Paraguay, y causaron prácticamente un estallido popular. Si existiera un modo, que no lo hay, de evitar el hackeo o el fraude, el voto electrónico resultaría muy bueno, pues agiliza notablemente los resultados. Debemos un reconocimiento al Senado Nacional, que luego de un intenso debate, previa escucha de los expertos y del cotejo de los antecedentes internacionales, lo rechazó

En Brasil funciona bien, pues el estado no alquila las maquinarias. Es el dueño de ellas y del software, que es el sistema de funcionamiento del voto electrónico. Todos los partidos tienen el derecho de verificar, y lo hacen, de que el sistema no está truchado. En Salta, con el pretexto de la propiedad intelectual, se mira y no se toca. Es más probable que un camello pase por el ojo de una aguja, que un gobernante salteño sustituya el voto electrónico, por la Boleta única de Papel.

Esta columna está escrita para distendernos, para aguantar la avalancha de los candidatos que nos prometen el cielo en la tierra. Algunos a las puteadas y otros con más educación. Ninguno nos explica como hacerlo. Nos siguen dejando en manos de Dios, a quién pedimos nos ilumine, para que la elección de nuestro candidato sea racional y no emotiva, y podamos eludir la información falsa y la proveniente de los medios masivos de comunicación, apoyados por la Inteligencia Artificial

Hasta la próxima.