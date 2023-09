La sesión de este martes mostró que, más allá de los esfuerzos de la actual conducción del cuerpo de reducir el debate, Diputados es un ámbito político por excelencia y como tal, sensible a las incidencias que en ese campo se expresan. El proceso electoral en marcha no está ausente en las manifestaciones de los legisladores, pese a que no tendrá mayor impacto en la conformación de la Cámara por los próximos dos años, por lo menos.

Las frecuentes referencias a la educación y a la salud públicas son clara prueba que la elección presidencial importa y condiciona la actividad política general. La mayoría peronista que domina Diputados se empeña en reivindicar los principios de un sector que, de todas maneras, está perdiendo sus bordes doctrinarios. Desde la minoría, tampoco muy clara desde el punto de vista partidario, no se observa demasiado entusiasmo por imponer temas que pongan en evidencia la necesidad de ir cambiando situaciones que demandan soluciones desde muchos años atrás.

Lo más importante en este tiempo en que lo electoral es un dato relevante, es que se van acomodando las cargas del ejercicio del poder provincial que seguirá en manos del mismo Ejecutivo pero con puntos políticos de referencia diferentes. En la última sesión ha quedado en evidencia que la estructura que gira bajo la denominación del PJ será hegemónica tras la renovación legislativa que se corporizará antes del cierre del actual año parlamentario. Si bien la mayoría de los bloques actuales se reconocen saencistas, a todas luces los justicialistas pretenden el dominio incluso de la representación del proyecto de gobierno provincial que se ha asegurado otros cuatro años de mandato.

La última reforma del Reglamento Interno de la Cámara de Diputados muestra claramente esas pretensiones. Si bien se han institucionalizado algunas prácticas virtuosas de la política, como las Manifestaciones, el límite temporal impuesto a esas expresiones y a los homenajes, dejan ver que un pequeño grupo quiere quitarle fuerza a la horizontalidad que promueve la democracia y convertir a una circunstancial supremacía en una herramienta de dominio de la opinión política.

La futura composición de la Cámara no augura mejoras; por el contrario, las elecciones de mayo anticipan el crecimiento del Bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción, que actualmente se integra con 28 diputados, en desmedro del Bloque Salta tiene Futuro, que a pesar de responder plenamente al gobernador Gustavo Sáenz, sostiene cada vez mayores diferencias con el que representa al PJ y a pequeños partidos que operan como colectoras en los procesos electorales. La misma persona ejerciendo la presidencia de la Cámara de Diputados y la del Partido Justicialista no solo es el reflejo de la expresión de la voluntad popular en los comicios.

Hay tensión en el debate de Diputados y no precisamente entre oficialismo y oposición. Se vincula al proceso electoral en marcha, que determinará en qué medida una nueva conducción nacional fortalece la posición del Gobernador de la Provincia. Por ahora, un triunfo de los llamados libertarios obligará a Gustavo Sáenz a desplegar sus habilidades de gestor de la ayuda nacional; con los otros dos sectores con posibilidades ciertas de llegar a la Presidencia, ya es socio. La primera situación, unirá al saencismo; la segunda, facilitará el armado de un polo de poder provincial, con nuevos referentes.

Son datos de una realidad que no se compadece con el interés del ciudadano común, llamado por estas horas a decidir sobre un proyecto de país que resuelva sus demandas cotidianas. Mejor educación, más salud y mayor seguridad, además de trabajo y certidumbre, son las cuestiones que preocupan a un pueblo agobiado.

Salta, 27 de septiembre de 2023