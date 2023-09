Respecto del tratamiento mediático, la campaña radial y televisiva sucumbe frente al dominio que despliegan los sectores en pugna por las características que tienen las elecciones que se realizarán el 22 de octubre. La agenda de temas impuesta inicialmente por un candidato disruptivo, como se calificó a Javier Milei de La Libertad Avanza, fue tomada ahora por el Ministro de Economía de la Nación, quien sumó la candidatura presidencial de Unión por la Patria, la versión del Frente de Todos, que es la denominación actual de la gestión del kirchnerismo.

Lejos de aportar a la claridad que debe tener la toma de una decisión fundamental por parte de la ciudadanía, al impacto de propuestas con más sonoridad que eficacia del ganador de las PASO se agregó la catarata de anuncios de Sergio Massa, que al igual que su adversario electoral, demandan la intervención del Congreso para ser efectivas. Un Parlamento que estuvo virtualmente paralizado durante más de la mitad del año legislativo ha comenzado a moverse a marcha forzada, sin demasiado tiempo para negociaciones entre oficialismo y oposición. Tales acuerdos son necesarios para normalizar la actividad de ese poder, habida cuenta que en lo que resta de este período debe tratarse el presupuesto nacional. Ya ingresó el proyecto en tiempo y forma pero obligará a un cuidadoso repaso de las cifras por los compromisos electorales que va adquiriendo el ministro candidato.

El volumen de anuncios que el titular de la cartera de Hacienda viene realizando no permite establecer el alcance de todos ellos. Con certeza, se estableció hasta noviembre el pago de un bono de 37 mil pesos para las jubilaciones y pensiones mínimas, porque han comenzado a percibir el beneficio con el pago de setiembre. El domingo pasado, en tanto, anunció el pago en tres cuotas de un refuerzo de 45 mil pesos para los jubilados con ingresos de hasta una vez y media del haber mínimo. En la misma oportunidad, anunció la reducción de la carga fiscal de profesionales y autónomos, abriendo el juego para una franja no contemplada en ningún beneficio de esa naturaleza como le ocurre a los pasivos que perciben un haber por encima de una vez y media de la mínima, los que están marginados de cualquier mejora. Sí han resultado beneficiados quienes pagan el impuesto a las ganancias, beneficio extensivo a todos los trabajadores con ingresos de hasta un millón 770 mil pesos, mientras no se incremente el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

La iniciativa de eliminar la cuarta categoría del polémico impuesto tendrá esta semana tratamiento legislativo, que será la que concrete lo que actualmente es un anuncio. El proyecto correspondiente ha sido incluido en el temario de la sesión convocada para mañana por la Cámara de Diputados de la Nación. El oficialismo tiene necesidad de aprobarlo para dar fuerza a la campaña electoral y aunque es una propuesta muy razonable, tiene aristas discutibles. Las posturas oscilan entre quienes militan que se debe reconocer que el salario –más allá de cualquier monto- no es ganancia y quienes tienen en cuenta que el Impuesto a las Ganancias es coparticipable y el 61% de lo que ingresa por ese concepto se distribuye entre las provincias. La discusión parlamentaria seguramente transitará carriles electoralistas pese a la trascendencia de propuestas pendientes de tratamiento. Esta circunstancia condiciona toda la acción de gobierno, además de la visión que sobre políticas y resolución de la crisis tienen todos los sectores políticos.

Es en ese marco donde debe colocarse el mensaje de la Iglesia, que en la celebración del Milagro destacó que “el futuro está en las manos y en el corazón de cada uno de los argentinos llamados a elegir el futuro inmediato”. Y elegir es tomado como “un acto de amor a la Patria, no una reacción ni una batalla”.

Salta, 18 de septiembre de 2023