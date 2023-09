Devolución del IVA: Suman Cuenta DNI mientras trabajan para incorporar otras billeteras virtuales

El Gobierno avanza con la puesta en marcha de la devolución del 21% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por hasta $18.000 en compras de productos de la canasta básica para las tarjetas asociadas a cuentas sueldos, monotributistas y jubilados. El Programa "Compre sin IVA" empieza a tomar forma a medida que el Gobierno empieza a despejar algunas dudas y resolver algunos temas operativos.

Y este viernes, en C5N, el director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto, anunció que ya se ha incorporado la billetera virtual Cuenta DNI, de Banco Provincia, a los medios de pago que pueden usarse para recibir el beneficio de devolución del IVA.

Asimismo, anticipó que se está trabajando con las demás billeteras y apps de pago para habilitar el programa para pagos con esos medios también. Recordemos que uno de los temas que que más ruido generaba de este programa era justamente el de los pagos digitales, ya que, por el momento las billeteras virtuales como Ualá, Mercado Pago, MODO u otras, no están incluidas. Sin embargo, sí se puede usar la tarjeta de débito que está asociada a la billetera virtual y tener la devolución igual.



Según explicaron desde el Gobierno, esto se debe a que es difícil la implementación. Por eso, en un primer momento, se aplica a las compras realizadas con tarjeta de crédito y débito, pero no con billeteras virtuales. Lo que se buscó fue aplicar la medida de alivio ante la inflación con rapidez y luego ir ajustando las posibilidades de uso.

No obstante, algo importante a tener en cuenta es que sí se realiza el reintegro en el caso de compras on line con tarjeta de débito, pero sólo en los casos en las que estén asociadas a una cuenta sueldo. No puede darse el reintegro si es una tarjeta adicional o tarjetas prepago.

En ese sentido, cada persona será identificada con el CUIL o CUIT en la base de datos para topear el límite en ese monto.

Con información de Ámbito