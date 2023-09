El mensaje milagrero de Sáenz: “Pido iluminación para los argentinos cuando vayan a votar”

Gustavo Sáenz participó del triduo del Milagro en la Catedral y desde allí le habló al pueblo con un mensaje atravesado por el contexto político y electoral con foco en los comicios del 22 de octubre.



En ese sentido analizó que este Milagro es especial por la elección y “la gente viene esperanzada a demostrar su fe, lo que demuestra que aún tienen esperanzas, por eso tenemos la doble responsabilidad de defender la Democracia y devolverles la confianza”, dijo en declaraciones por Aries.



También expresó que es “buenísimo” que la gente pida para que los políticos puedan tomar “buenas decisiones”, y que su plegaria diaria para el Señor y la Virgen del Milagro es para “iluminar a los argentinos en estos momentos tan difíciles cuando vaya a votar y que aquel que sea elegido comience a trabajar más y tener sensibilidad social y compromiso”.



Consultado por su candidato Sergio Massa /contenido/109328/saenzenaries-a-massa-lo-dejaron-solo-donde-estan-cristina-y-alberto y las propuestas que pretende ejecutar Milei en caso de ser electo, disparó un discreto proyectil al asegurar que no cree en líderes mesiánicos y no habla mal de los otros dirigentes políticos, “con algunos no tuve la posibilidad de mirarlos a los ojos y ver sinceramente que es lo que quieren y piensan”, afirmó. “Sabemos que hemos cometido miles de errores pero se solucionan dentro de la democracia”, remató.



Sáenz finalmente negó formar parte de la “casta política” /contenido/104127/milei-aseguro-en-entre-rios-que-si-llega-al-balotaje-gana-la-presidenciadenunciada por Milei, sustentándose en la reforma de la Carta Magna, “lo hice par para que no estén más de 8 años los diputados, senadores, concejales, el gobernador, ni tampoco sus familiares en los pueblos por años”, concluyó.