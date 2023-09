Estrada: “La Política ha pecado de no discutir los temas que la sociedad quería”

En “Pasaron Cosas” el diputado nacional del Frente de Todos por Salta, Emiliano Estrada, analizó el panorama electoral de cara al 22 de octubre. Agenda de los dirigentes, Milei y autocrítica.

“La política ha pecado mucho de no discutir temas que la sociedad quería discutir o temas que a la sociedad le interesan, las cosas que pasan en su día a día”, opinó el legislador. Por ello, indicó que después hay diputados o senadores que confiesan que aprobaron tal o cual ley sin antes haberla leído en profundidad.

En sintonía con ello, Estrada advirtió que lo que está pasando es que hay una desconexión de la política con lo que se está viviendo en las calles y las casas de los argentinos.

En este sentido dijo que se explica el posicionamiento del candidato presidencial de la Libertad Avanza, Javier Milei, ya que supo poner sobre el tapate temas que la clase política se negaba a discutir.

“Discutió todo, mientras habían posturas para sostener el statu quo, es decir de esto no se discute, vino él y dijo discutamos todo y mucha gente se sintió identificada con eso”, precisó.

Siguiendo la misma línea y haciendo autocrítica del partido gobernante, Emiliano Estrada se refirió al acuerdo con Fondo Monetario Internacional, hoy puesto en debate por Massa.

“Yo voté en contra y dije esto va a terminar en más inflación y crisis”, recordó, añadiendo que en su momento se aprobó sin discusión y hoy están pagando las consecuencias en este año electoral.

Dolarización

En otro pasaje de la entrevista, consultado sobre la dolarización propuesta por Milei, Estrada dijo, en su carácter de economista, que es inviable.

“Hoy la Argentina no tiene dólares con lo cual no tiene cómo dolarizarse. Tendría que sacar todos los pesos de la economía y darles dólares, sin embargo no hay forma de sostener la equivalencia. Creo que hoy en las condiciones que está, no se puede dar”, cerró.