Un CEO recomendó aumentar un 50% el desempleo para aumentar la productividad

Según argumentó, "los trabajadores necesitan recordar que trabajan para sus jefes y no a la inversa". Incluso agregó: "Necesitamos ver dolor en la economía", dijo en el reconocido diario australiano The Australian Financial Review.

Puso como ejemplo de su sentencia al mercado de trabajo de Australia y explicó que un aumento del 50% en el actual 3,7% índice de desempleo elevaría a 5,6% la tasa y habría 275.000 mil australianos sin trabajo. El Banco Central del país espera un desempleo de 4,5% para fines del 2024.

Guner criticó principalmente los comerciantes ya que consideró que su productividad bajó considerablemente desde la pandemia de Covid. "La gente decidió que no quería trabajar mucho durante la pandemia y eso generó un enorme impacto en la productividad", señaló.

En cuanto a los comerciantes apuntó: "Definitivamente dieron un paso hacia atrás en la productividad. Les pagan mucho para hacer poco, necesitamos que eso cambie".

En el mismo sentido sumó como problema en el mercado laboral es que "los empleados sienten que sus jefes son extremadamente afortunados de tenerlos".

Argumentó que muchas empresas realizaron despidos masivos y eso contribuyó a cambiar la actitud de los trabajadores: "Estamos empezando a ver menos arrogancia en el mercado y eso tiene que continuar porque eso generará una caída en los costos".

Por último sostuvo que las expectativas de los jóvenes son "muy, muy altas". "Ellos quieren comer afuera todos los días, quieren viajar a Europa todos los años. Esta generación está mirando The Kardashians y pensando que eso es lo normal, pensar que ser dueño de un auto Bentley es normal", cerró.

Ámbito