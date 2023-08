Medicamentos: Economía avanzó en un acuerdo con farmacéuticas para congelar el precio

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció este viernes otro acuerdo de precios, esta vez con farmacéuticas y droguerías por los medicamentos. La medida se difunde luego de fijar los precios en combustibles y supermercados mayoristas y minoritas. Al igual que en este último caso, el Estado acordó un tope de incremento del 5% por mes los próximos 3 meses.

"Parte de la vida cotidiana de la gente está muy marcada por el consumo de medicamentos. En el caso de los jubilados, tienen su programa 'Vivir mejor' que representa la posibilidad de no tener que gastar el 20% de su jubilación en medicamentos pero la mayor parte de la gente consume medicamentos y muchas veces el movimiento de precios es un problema", inició su alocución Sergio Massa.

Posteriormente, se refirió al sector farmacéutico: "Quiero agradecerle a los laboratorios nacionales y cooperativos de Argentina, que representan la gran mayoría de los medicamentos. Son industria nacional y generan trabajo argentino, no son una oficina que importa cajitas de medicamentos sino que le dan trabajo a miles de trabajadores de la sanidad e invierten en bienes de capital en la Argentina".

En ese marco, el ministro de Economía recordó que "Argentina tuvo que devaluar su moneda por imposición del FMI, para poder seguir en el marco del programa. Por eso poder acordar con los laboratorios cooperativos para la gente es una tranquilidad y para nosotros también".

El candidato de Unión por la Patria detalló que "el Estado cede parte de impuestos y las empresas ceden parte de su rentabilidad para que no hayan más aumentos de impuestos hasta el día 31 de octubre". "Es un esfuerzo compartido que hacen laboratorios cediendo su rentabilidad y el Estado para que no se traslade al bolsillo de la gente", sintetizó.

Finalmente, el funcionario les agradeció a los representantes del sector farmacéutico en el contexto de que "muchas veces tenemos discusiones o contradicciones por el rol nuestro de reguladores de las relaciones sociales en el equilibrio de tensión entre el consumidor y las empresas, pero les agradezco la buena predisposición por la negociación en la que rápidamente nos pusimos de acuerdo".

"Valoro enormemente que las cooperativas farmacéuticas argentinas, en un momento particular del país producto de una obligación impuesta por un acuerdo con un organismo de afuera del país, vengan y pongan el hombro pensando en la gente como lo hacemos nosotros y nos ayuden a transitar esto hacia un momento mucho mejor de la Argentina", concluyó.

Fuente: Ámbito Financiero