Paro y asamblea en TRANSNOA

En diálogo con Aries el secretario general de Luz y Fuerza delegación Salta, Lauro Paz, brindó detalles de las medidas de fuerza que los trabajadores de TRANSNOA S. A. realizan durante este lunes.

“Tema paritarias, con la empresa hasta junio teníamos acordado y en julio se debía acordar el segundo tramo pero estamos a 31 y no tuvimos respuesta, por eso es el quite de colaboración y asamblea”, explicó.

Asimismo, contó que se trata de 350 trabajadores de TRANSNOA (Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y La Rioja), y TRANSNEA (Formosa, Chaco y Corrientes).

Paz informó que por el momento no están previstas movilizaciones y otras medidas, destacando “el diálogo”, no obstante advirtió que de no tener respuestas deberán accionar de otra manera.