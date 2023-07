Así se ejercita la libertad de expresión en Aries

Columnistas de Aries se manifestaron respecto del ejercicio de la libertad de expresión con la que abordan la realidad provincial y nacional. Destacaron la importancia de que no se aplique restricción alguna.

Desde su fundación, Aries FM se ha caracterizado por hacer de la pluralidad de voces un estandarte. Reflejo de ello son los columnistas que en el medio desempeñan sus tareas - bajo distintas ópticas y posiciones – analizando al detalle la realidad social, económica y política del país y la provincia.

Consultado sobre el ejercicio de la libertad de expresión, Miguel Ángel Cáceres – historiador – recurrió a una frase utilizada en 1809, en una junta revolucionaria en La Paz, según precisó.

“Hemos mantenido un silencio parecido a la estupidez. La libertad de expresión es hablar de la libertad mayúscula del ser humano. Expresarse es la piedra basal de cualquier democracia”, indicó el columnista.

Por su parte, el abogado Armando Caro Figueroa indicó que este año cumple su cuarta temporada como columnista de la emisora.

“Vengo grabando mis opiniones aquí y siempre valoré la libertad que me dio la radio – y, por su puesto, su director – para elegir los temas, la orientación y si había una valoración positiva o crítica respecto al tópico”, aseguró el letrado, y continuó: “Cuando surgió la posibilidad de volver a esta radio, no dudé un segundo porque me siento muy cómodo aquí”.

A su turno, el abogado Alejando Saravia se manifestó como un férreo defensor de la libertad de expresión.

“El derecho de poder expresarse libremente es un derecho estratégico en la Constitución Nacional, es lo que posibilita defender el ejercicio de los otros derechos y garantías. En Aries, donde soy columnista hace muchos años, nunca sufrí ninguna presión, sino ya me hubiese ido”, aseguró.

Finalmente, el abogado Guillermo Martinelli dijo sentirse preocupado por “alguna intención de menguar la libertad de expresión” a raíz de situaciones que pueden observarse en el plano político.

“No solo es un derecho sino una garantía para la democracia. Si la gente tiene algún tipo de limitante en su expresión, significa que no está completa en su forma de ser. La democracia exige que la persona pueda expresarse libremente, la democracia se construye con la verdad y no con limitaciones”, definió.