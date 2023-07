La venta de autos usados creció casi 2% en el primer semestre

La venta de autos usados alcanzó durante el primer semestre 797.930 vehículos, lo cual representa una suba del 1,97% con respecto a igual período de 2022 en el cual se vendieron 782.505 unidades, según informó hoy la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

La entidad detalló que durante junio se comercializaron 134.099 unidades y la operatoria se mantuvo respecto de igual mes del año anterior cuando se vendieron 133.930 vehículos, lo cual represente una ligera baja de 0,13%. La CCA señaló que respecto de mayo, se registró una baja del 5,68%.

El secretario de la CCA, Alejandro Lamas, puntualizó que "durante junio se comercializaron en el país prácticamente la misma cantidad de autos usados que en igual mes del año pasado. Si las agencias tuviesen más productos seguro se podrían vender más vehículos".

"De todas maneras nos encontramos en un mercado que sigue muy inestable. No cae, pero no crece. Se mantiene. Esta problemática está sucediendo en todo el país", expresó el directivo.

Lamas subrayó que "notamos una actitud cautelosa por parte del público. Las personas que concretan operaciones apuntan a resguardar su dinero en estos bienes".

El directivo de la CCA enfatizó que "venimos de años de no poder acceder a créditos accesibles para ofrecerles a los clientes. Las ventas se realizan al contado o entregando un usado y efectivo. No hay otra forma. En muchos casos si no se deja una unidad usada la operación no se concreta porque el empresario se va quedando sin stock y, en la actualidad, es muy difícil la reposición de la unidad comercializada".

Autos usados: cuáles fueron las provincias que más crecieron en ventas

En cuanto a las ventas por provincias, Neuquén lideró las ventas con un crecimiento del 10,73%, seguida por San Juan, 9,83%, Santa Cruz, 6,60%, Río Negro, 6,29%, Formosa, 5,36%, Mendoza, 5,19%, Corrientes, 5,04%, Salta, 4,97%, Misiones, 4,82%, Catamarca, 4,21%, Tucumán, 4% y Córdoba, 3,07%

Entre las provincias que bajaron sus ventas, San Luís registró una caída del 6,15%, seguida por Santa Fe, 4,87%, Santiago del Estero, 2,48%, CABA, 0,30% y La Rioja, 0,26%.

Ranking 10 autos usados más vendidos de junio

VW Gol y Trend: 7.884

Chevrolet Corsa y Classic: 4.409

Toyota Hilux: 4.135

Renault Clio: 3.229

Ford Fiesta: 3.070

Ford EcoSport: 2.995

Ford Ranger: 2.946

Fiat Palio: 2.795

Toyota Corolla: 2.672

Ford Ka: 2.610

Con información de Ámbito Financiero