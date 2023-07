Alberto Fernández cerró la Cumbre del Mercosur con un llamado a cerrar con la UE

El presidente Alberto Fernández encabeza la 62° Sesión Plenaria de la Cumbre de Jefas y Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados en Puerto Iguazú. En este marco dijo que "Argentina estima que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea representa una oportunidad" y afirmó que se aspira a que "las negociaciones en marcha arrojen resultados equilibrados para todas las partes".

"Creemos que la profundización del vínculo entre ambas regiones es una acción política importante en un contexto internacional de conflicto e incertidumbre creciente. El Acuerdo también significa una oportunidad concreta en el marco de la reconfiguración de los mapas productivos, de nuevas tecnologías y nuevos empleos que suponen las nuevas cadenas de valor", indicó el mandatario.

"Es una enorme alegría encontrarnos forma presencial, algo que no habíamos logrado en los últimos cuatro años", dijo el Presidente al abrir la plenaria de la cumbre, a la que asisten los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Uruguay, Luis Lacalle Pou; de Paraguay, Mario Abdo Benítez; y de Bolivia, Luis Arce; a quienes se sumó el electo jefe de Estado paraguayo, Santiago Peña.

En otro tramo de su discurso el Presidente sostuvo que no está "parado en el lugar aislacionista en el que algunos me quieren ver parado" y exhortó a "integrarse al mundo no solo como proveedores de materias primas sino como exportadores de productos elaborados".

"Hablo de ser parte del mundo global con la fuerza de las economías que se desarrollan y no con la debilidad de las que se primarizan. Nadie puede condenarnos a ser los proveedores de la materia prima que otros industrializan y luego nos venden a precios exorbitantes", advirtió.

Fuente: Ámbito