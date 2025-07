Nación eliminó más de 20 regulaciones de ganadería y pesca

El Gobierno derogó este jueves por decreto una veintena de regulaciones que impactan de lleno en la industria de ganadería y pesca. Algunas de ellas, habían sido creadas hace 60 años por organismos que también fueron disueltos con el paso del tiempo y no se encuentran vigentes. “Constituye un paso más hacia la consolidación de un sistema de comercio agropecuario transparente, previsible y adaptado a las necesidades actuales del país“, señalaron.

Las disposiciones quedaron eliminadas por medio de la resolución 119/2025 publicada en el Boletín Oficial. En el artículo 1 se ejemplifica que algunas de las normativas fueron creadas durante la década de 60, mientras que la última corresponde al año 2011.

“Dichas normas fueron dictadas en el marco de programas o estructuras hoy inexistentes, lo que ha determinado su falta de aplicabilidad en el escenario actual”, describieron. Entre los organismos que las habían creado pusieron como ejemplo a la ex Junta Nacional de Carnes, disuelta en 1991, la ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, eliminada en 2012, y la ex Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, modificada en 2024.

Por tal motivo, consideraron necesario “contar con un ordenamiento jurídico coherente, simple y eficaz, que brinde claridad tanto a los operadores como a la administración“, lo cual contribuiría al objetivo de garantizar una gestión pública ”moderna y transparente”.

De la misma manera, destacaron que “la presente medida constituye un paso más hacia la consolidación de un sistema de comercio agropecuario transparente, previsible y adaptado a las necesidades actuales del país“, por lo que subrayaron que la creación de una nueva normativa resultaría en un proceso de ”fiscalización más ágil, objetiva y eficaz".

Todas las normativas derogadas

Resolución N° 88/1967 de Criadores e Invernadores.

Resolución N° 378/1972 de Abastecimiento, en referencia a la contabilidad de hacienda en consignación.

Resolución N° 132/1974 que estableció las normas de contralor de actividades relacionadas al comercio de la carne.

Resolución N° 3.005/1977 que dispuso las normas para martilleros y vendedores que participen de remates públicos.

Resolución N° 492/1978 sobre las normas impuestas a los establecimientos faenadores con servicio de clasificación y tipificación.

Resolución N° 1.114/1978 respecto al uso de corrales y potreros de deposito por parte de empresas faenadoras.

Resolución N° 438/1981.

Resolución N° 151/1983 sobre romaneos oficiales de faena.

Resolución N° 153/1983 sobre romaneos oficiales de faena.

Resolución N° 490/1986.

Resolución N° 253/1988 de autorizaciones para actuar como consignatario directo.

Resolución N° 142/1989.

Resolución N° 458/1990 que insertaba una modificación en el norma anterior.

Resolución N° 120/1990 de Plantas de almacenamiento, secado, manipulación y embalaje de manzanilla.

Resolución N° 121/1990 de romaneos oficiales.

Resolución N° 159/1990 sobre Patrones de calidad comercial en la producción de aldogón.

Resolución N° 238/1990 de venta de carnes y subproductos.

Resolución N° 68/1991.

Resolución N° 312/1991.

Resolución N° 317/1991.

Resolución N° 2.158/2006 sobre la sustitución de direcciones de correo electrónico.

Resolución N° 25/2008.

Resolución N° 4.906/2010.

Resolución N° 1.410/2011 de Producción de ganado bovino en establecimientos faenadores de animales.

Disposición N° 3.281/2004.

Disposición N° 2.187/2005.

Disposición N° 2.287/2005 de Propia producción en establecimientos faenadores de porcinos.

Con información de C5N