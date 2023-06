Acorralado, Manuel Cornejo apeló a los Santos Patronos para que iluminen a la Justicia

El exintendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo, brindó una entrevista televisiva a Telefé Salta, en donde habló sobre su estado de ánimo, apeló a la Virgen y el Señor del Milagro para que “ilumine” a la justicia salteña en el juicio que se le sigue en su contra acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado (cuatro hechos) todo en concurso real, junto a su exsecretaria de Hacienda del municipio, Carmen Rosa Méndez.

“Yo no estoy bien, tengo miedo, la estoy pasando mal y no se lo deseo a nadie”, arrancó el ex jefe comunal, y agregó, “soy una buena persona, un buen tipo”.

Cornejo dijo que durante los 16 años que estuvo al frente del municipio de Quijano, lo hizo en el marco de un "municipio pobre, con gente pobre y pocos recursos”.

En este marco, apeló a la Virgen y Señor del Milagro, como a la Virgen de Guadalupe para que “ilumine a la justicia para que entienda la realidad de Quijano”.

“Me culpan de desprolijidades, burócrata no soy”, aseveró, y añadió que sí las hubo fue porque debía atender la necesidad de la gente que según dijo fue su norte.

En otro apartado de la entrevista, Cornejo cuestionó a prensa del Poder Judicial de la provincia, señalando que se sintió vulnerado por la exposición de su declaración en el juicio abreviado del que fue protagonista.

“Viola mis derechos humanos y mis garantías constitucionales que es lo elemental para que haya justicia”. Asimismo, se mostró confiado de que los jueces entiendan las circunstancias que ponderó al estar frente al municipio.

“La gente de Quijano sabe que me dediqué a resolver los problemas de la pobreza y no podíamos hacer expedientes”, esgrimió en su favor. “Un municipio pobre, con gente pobre y pocos recursos”, enfatizó.

Finalmente insistió sobre su estado anímico.

“La estoy pasando muy mal, me afecta, tuve un pre infarto, estoy sometido al escarnio público que me estén investigando y no se lo deseo a nadie”, concluyó Manuel Cornejo.