Manuel Cornejo se negó a declarar y abrió una cuenta en Tinder

Imputado por graves irregularidades en su gestión, Manuel Cornejo logró suspender la segunda audiencia en el juicio que encabeza el juez Guillermo Pereyra, en la Sala VI del Tribunal de Juicio.

Las audiencias contra el exintendente de Campo Quijano y Carmen Rosa Méndez, su exsecretaria de Hacienda, comenzaron el viernes pasado cuando se negó a prestar declaración ante el Tribunal.

Acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado (cuatro hechos), todo en concurso real, trascendió que Cornejo abrió una cuenta en Tinder en la que se presenta como abogado, divorciado y con ganas de vivir. También cuenta que es de libra, que no quiere tener hijos y que está vacunado contra el COVID.

Por último, y aunque no hacía falta, indicó que no va al gimnasio, que no fuma pero le gustan los perros.