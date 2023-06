Cortes de ruta y minería: De los Ríos pidió “no espantar” las inversiones

La docencia y trabajadores de Salud ingresaron en su 5° semana de paro en reclamo por incrementos salariales. Así, los cortes de ruta se fueron multiplicando en el territorio provincial y fue a principios de semana que las Cámaras advirtieron ya los inconvenientes que atraviesan por la situación.

En la puna, el corte de la RN 51 – denunciaron las Cámaras de Turismo y Minería – perjudicó el funcionamiento del Tren a las Nubes, así como también a los campamentos y proyectos mineros.

“El nivel de cortes y sus modalidades está generando problemas en las actividades que se desarrollan en la puna”, aseguró Martín de los Ríos, ministro de la Producción y Desarrollo Sustentable de Salta, informando, además, que es viernes viajará para la zona para intentar mediar con los manifestantes.

De hecho – continuó – actualmente hay campamentos mineros que comienzan a mostrar signos de desabastecimiento de combustible, alimentos y agua, además de la preocupación de trabajadores que quedan aislados en la zona ante la imposibilidad de regresar a sus hogares.

Asimismo, el funcionario resaltó que también se debe tener en cuenta que las empresas que operan allí, “ven este nivel de intransigencia y conflictividad, y se replantean sus inversiones”, lo que redunda en un impacto negativo para la propia comunidad que protesta, aseguró.

“Algunas cosas del petitorio de los manifestantes han sido resueltas, en el marco de la Educación, que es el origen de la conflictividad. De todos modos, hay reclamos que son difíciles de resolver de la noche a la mañana, como la jubilación con el 82% móvil o la mejora de todos los hospitales de la zona”, expresó De los Ríos.

No obstante, advirtió que el conflicto va expansión y, en la medida que ello sucede, va tomando ribetes de compleja solución.

“Con todos los avances que obtuvieron los docentes, las rutas aún siguen cortadas. Ahora, el sector privado es el que sostiene el salario público con sus contribuciones y flaco favor hacemos si, justamente, no dejamos al sector privado trabajar”, consideró.

Cuestionamientos sobre las regalías

En la RN 51, en el corte de ruta, los docentes cuestionan la forma en que se realiza la explotación minera, así como las regalías que dejan estos trabajos a la zona y a la provincia. Más en general, a la hora de hablar de recursos, el conflicto de los trabajadores estatales trajo también el tema a la palestra.

“Volvamos a discutir todo porque en el dinamismo universal no podemos quedarnos encerrados en una sola idea, ahora, no vamos a percibir ninguna regalía ni lograr ninguna mejora que se reclama si no dejamos que los proyectos avancen”, aseguró el ministro De los Ríos ante la consulta sobre el punto.

Explicó, en este sentido, que Salta tiene solo un proyecto relacionado al oro funcionando y generando regalías - aunque aclaró que con ese solo ingreso “no se va a lograr el bienestar que se pretende” - y otros tres proyectos de extracción de litio en construcción.

“Si todo este se resuelve y no se espantan las inversiones, tributarían regalías recién a finales del año que viene, entonces, dejemos esa discusión para cuando tengamos algo para cobrar”, indicó el funcionario, y completó: “El día que empiecen a ingresar regalías a Salta, le garantizo que se van a empezar a ver mejoras. Mientras tanto, más de 10.000 personas están trabajando y ello sin contar a las empresas de servicios que operan en el lugar. El salario minero es en blanco y esos trabajadores, que no tenían trabajo antes, son tan importantes como nuestros maestros. Por eso hay que dialogar y dialogar y dialogar, armonizar ambas cosas, pero no pegarnos un tiro en la pata nosotros mismos”.