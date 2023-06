El gasto público registró en mayo su tercera caída real en forma consecutiva

El gasto devengado de la Administración Pública Nacional (APN) alcanzó en mayo a 2 billones 527.474 millones de pesos, con un crecimiento nominal interanual del 98%, unos 20 puntos por debajo de la inflación estimada para el período, en lo que representa el tercer mes consecutivo de caída en términos reales.



La información fue dada a conocer por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), en un informe que se anticipa a la difusión de las cuentas públicas que hará el Ministerio de Economía el jueves 22 de junio.

De todos modos, las cifras del CESO y Economía pueden no ser coincidentes por cuestiones metodológicas, ya que las primeras muestran el resultado devengado de la APN y las de Hacienda el ejecutado del Sector Público No Financiero, que incluye a empresas públicas y fondos fiduciarios. Por tal razón, el informe de la APN no incluye la principal inversión de capital del momento, el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), a cargo de Enarsa.

En la clasificación por finalidad, el mayor incremento respecto de mayo de 2022 se dio en Deuda Pública (145%), seguida por Servicios de Defensa y Seguridad (119%), Servicios Sociales y Servicios Económicos (ambos con 86%) y Administración Gubernamental (64%).

La ejecución del gasto llegó al 36% del total previsto para todo el año, en línea con el tiempo transcurrido, con dos jurisdicciones que superaron el 50%: los ministerios de Transporte (54,3%) y de Desarrollo Social (52,8%).

La inversión de capital (sin contar al GPNK y otros emprendimientos no realizados por la APN) tuvo un incremento del 117%, similar a la inflación proyectada que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer el 14 de junio.

La función "Promoción y Asistencia Social" alcanzó una ejecución del 48%, superior al promedio, con un aumento interanual del 113%, con subas del 77% en los recursos destinados al programa Tarjeta Alimentar y del 104% para el Potenciar Trabajo.

Los subsidios al sector energético ascendieron a $122.282 millones el mes pasado, con un alza nominal del 94%, y acumulan en los primeros cinco meses del año $487.411 millones, de los que el 90,3% fueron para la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).

Con información de Ámbito