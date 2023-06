Empresarios a Autoconvocados: “Están perdiendo la solidaridad con el resto de la sociedad”

Desde la Cámara de Minería de Salta advierten que los autoconvocados al cortar la totalidad de la ruta “desnaturalizan” la protesta y no lo hacen contra su empleador, sino contra el resto de los trabajadores.

En Aries el presidente de la Cámara de la Minería de Salta, Carlos Ramos, analizó las protestas de autoconvocados y cómo los cortes de rutas están afectando no solo al sector sino al resto de los trabajadores.

Ramos dijo sentirse preocupado por la situación.

“La protesta cuando se corta toda la ruta se desnaturaliza porque el docente o quien hace la protesta no lo hace en contra del empleador o el patrón, sino contra sus propios compañeros”, manifestó a la par que aseguró que esta desnaturalización lleva a “un desorden total”.

En otro orden, Ramos se refirió a la conferencia de prensa que cámaras empresarias hicieron en la tarde del martes donde sentaron posición sobre la situación social y la sanción de la Ley Antiprotesta.

Al respecto, si bien Ramos aseveró que no está de acuerdo con la violencia, sostuvo que “hay que utilizar todos los recursos que se tengan a la mano para que se haga razonablemente el derecho de huelga y no lleguemos a una cuestión de enfrentamiento entre los sectores obreros”.

En sintonía, agregó que estos enfrentamientos y cortes de ruta no tan solo provocan impedimento a la libre circulación sino que además están sufriendo problemas, particularmente en el sector minero, para que suba combustible y alimentos a las minas. Sumado al hecho de que no dejen pasar a los trabajadores en el cambio de turno, y no pueden llegar con sus familias después de estar semanas en la mina.

En este sentido, Ramos remarcó que los autoconvocados están perdiendo la solidaridad con los mismos trabajadores, y con el resto de la sociedad.