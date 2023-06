Wayar: "Si digo que algo está mal y me abstengo de votar es porque soy un tibio, y yo no lo soy"

En comunicación con Aries el senador por el Departamento Cachi, Walter Wayar, refirió al proyecto de ley que busca regular la protesta social y que obtuvo media sanción en Diputados y hoy será tratada sobre tablas en el Senado.

En primer lugar, el legislador adelantó su voto por la negativa al sostener que está en contra de la ley más aún en el marco socioeconómico en el que está inmerso el país, y la provincia en particular con los índices de pobreza e indigencia.

“No la voy a acompañar ni apoyar, he sido sólido en mis argumentos ayer y voy a ser sólido en mis argumentos en el día de hoy”, aseguró.

Consultado sobre lo ocurrió en Diputados con las abstenciones de por medio, opinó que hay que ser coherente en el discurso y añadió: “Si en mi discurso digo que está mal y me abstengo, me sentiría un tibio y yo no soy, entonces yo fijo posición”.

Sobre el proyecto de ley, Wayar lo cuestionó afirmando que está mal porque vulnera derechos.

“No podemos pararnos y mirar un derecho con otro derecho, el derecho a circular con el derecho a reclamar; entonces si el derecho a reclamar me quita el derecho a circular ahí está mal”.

Así también, el parlamentario manifestó que hay otros derechos como el de alimentarse, el de la salud, el de poder trabajar que a su entender son derechos que el Estado no está pudiendo garantizar.

“La gente tiene que tener una válvula de escape que es la salida a las calles y manifestarse”, expresó y agregó que “cortar una esquina y demorar a la gente es menos duro que perder un hijo por falta de salud; y en ese contexto esta ley quita derechos, posibilidades de reclamo”.

Finalmente, Walter Wayar calificó al proyecto de ley como “un error político y hasta de visión humana”.