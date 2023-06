Villamayor: “La abstención fue la manera de no afrontar una decisión ante un proyecto controvertido”

En “Día de Miércoles” la diputada provincial, Socorro Villamayor, habló sobre el tratamiento de su proyecto de ley el martes en la sesión de la Cámara de Diputados y que tanto en el oficialismo como en la oposición generó controversia. La legisladora consideró que es un proyecto necesario y lamentó que un sector haya optado por abstenerse.

Nadie esperaba que en el recinto se tratara el proyecto de ley que fue presentado en abril del año pasado para reglamentar el derecho a manifestarse en espacios públicos, menos teniendo en cuenta que no estaba incorporado en el orden del día.

Al respecto, Villamayor aclaró que “se utilizó un mecanismo que es habitual en los cuerpos legislativos, que es utilizar el sistema de tablas” y agregó que el hecho de que no esté en el orden del día “nada impide que se pueda tratar un tema más”.

En otro orden, la legisladora refirió al uso de la expresión “oportunidad”, muy utilizado en el recinto y en particular por quienes se abstuvieron.

“Creo que se ha utilizado mucho esta expresión en relación a muchas personas que no querían tomar una postura definida”, opinó añadiendo que “sin desmerecer ni ser jueza de las acciones de otros pares, entiendo que la abstención fue una manera de no afrontar una decisión ante un proyecto controvertido”.

En lo que se refiere al proyecto de ley que obtuvo media sanción y pasó al Senado, Villamayor explicó.

“El proyecto salió en abril de 2022 cuando se contaban 1900 manifestaciones y 399 en rutas, de las cuales el 65% se estaban dando en el Departamento San Martín y Orán, y teníamos el 98% de cortes en calles, y el 70% se daban en la Capital salteña2, en ese marco se pensó, dijo y agregó que junto a su par Cristina Fiore, del bloque opositor, buscó cómo se estaban manejando en Nación con respecto a las manifestaciones en pos de evitar que se afecten otros derechos, precisó.

Villamayor aseveró que “se ha tergiversado el proyecto” aclarando que se reactivó el mismo porque se planteó la necesidad de tocar el tema resultó de una labor de trabajo parlamentario.

“Más que no ser la oportunidad, estamos a destiempo es importante que la gente pueda manifestarse pero también que el resto de la comunidad que no participa o no es empleador- Estado o particular- pero que no afecte a terceros”, detalló.

Finalmente, la legisladora opinó que “muchas veces se pasan de rosca y terminan afectando a otros derechos, sobre todo el de la libre circulación”.