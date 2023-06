“Tienen un reclamo legítimo, hay que bajar los decibeles; servicio no prestado, día no pago”

En “Día de Miércoles” la diputada provincial, Socorro Villamayor, se refirió a la protesta de autoconvocados que promedia su cuarta semana, analizó la posición del Gobierno y de los manifestantes deduciendo que “hay que bajar los decibeles” y seguir apostando al diálogo.

“Creo que tienen que bajar la espuma los que están en las calles y el Gobierno tiene que seguir aplicando el diálogo que tiene”, arrancó la legisladora para luego asegurar que si bien se pone en el lugar del otro, aseguró: “No me disfrazo ni de Michelo ni de Spiderman”. Esto en alusión a la detención del tik toker ayer en la manifestación en Casa de Gobierno por saltar el vallado policial e incitar a la violencia, acciones que derivaron en una imputación.

Al respecto de la posición del Gobierno ante el reclamo de los autoconvocados de Educación y Salud, resaltó la apertura y amplitud de diálogo como así también lo ordenado en tema paritarias. En este sentido, recordó que antes de que asumiera el gobernador, Gustavo Sáenz, los empleados públicos acordaban paritarias dos veces al año y los sueldos los percibían con meses de atrasos.

“En cuatro meses ya tenemos dos paritarias cerradas conforme a la situación inflacionaria que se vive y hoy tenemos un 69,5% arriba los sueldos”, precisó independiente de cómo se vean los sueldos, que es algo que depende de la macroeconomía y es una discusión aparte, indicó.

La legisladora, por otra parte, lamentó que esta actitud que ha tomado un sector de la docencia está afectando a los chicos en las escuelas públicas provocando que “tengan una diferencia social a la de un privado”.

“En época de crisis y hay dos fuerzas que están en puja, hay que ceder”, reflexionó. En sintonía con esto, la legisladora reconoció que desde el Gobierno se ha cedido al punto que ha recibido a los autoconvocados no solo una vez, pese a que ellos no son titulares del derecho de huelga que es privativo de las entidades gremiales.

Y agregó: “El Ministro Cánepa ha tenido reuniones con autoconvocados y en las primeras tres no ha tenido una propuesta concreta, ni ellos mismos llegaban a tener”.

“Los autoconvocados tienen un reclamo legítimo, pero hay que bajar los decibeles; el Gobierno tiene que tener apertura al diálogo y me hago eco de lo que dijo el Gobierno ´servicio no prestado, día no pago´”, concluyó.