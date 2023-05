Mangione también cerró paritarias y adelantó descuentos por paros

Federico Mangione refirió por Aries al cierre de las paritarias con los trabajadores de salud y manifestó que con los autoconvocados hay que esperar un poco más.

“Estoy contento por haber cerrado las paritarias que fueron históricas en salud, creo que es algo justo porque a la salud la hacemos entre todos. Se llegó a un acuerdo importante, los gremios estaban conformes pero somos cautelosos con los autoconvocados. Vamos a ver que piden ellos, las puertas están siempre abiertas para el diálogo” argumentó.

Aseguró que las paritarias no se cambian ya que la situación económica es compleja y se debe destinar el presupuesto para la compra de insumos, infraestructura y todos los medios para garantizar la cobertura de salud. Agregó que no se pagarán los días de paro.

“No se puede poner más, el presupuesto es uno solo. Me encantaría llegar a lo que piden los autoconvocados pero es imposible, no se cambian las paritarias. Por respeto a la gente que no hizo paro, se va a descontar a los que sí: día no trabajado, día no pagado” cerró.