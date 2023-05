Publican los inéditos detalles de la teoría final de Stephen Hawking sobre el origen del universo

El cosmólogo belga Thomas Hertog publicó el último aporte a la ciencia del reconocido físico teórico Stephen Hawking. Se trata del libro "On the origin of time" (Sobre los orígenes del tiempo) que revela una nueva forma de entender el universo y la teoría del Big Bang.

Ambos científicos se conocieron hace 25 años cuando Hawking citó a Hertog a su oficina para encarar un gran proyecto. "Hubo una conexión inmediata", aseguró el cosmólogo belga sobre aquel primer encuentro.

El trabajo en conjunto estuvo enmarcado en la intención del científico inglés de querer remendar su libro "Una breve historia del tiempo", cuya teoría reconoció haberla escrito desde una perspectiva errónea.

El "error" metodológico que Stephen Hawking arregló en su nuevo libro On the origin of time

Hertog y Hawking se dieron cuenta en sus estudios de que a la teoría sobre el origen del universo le faltaba algo, un elemento vital que no estaban considerando.

El problema se basaba en los preceptos de Hawking de un multiverso, cuyas teorías asociadas no eran más que "intentos de describir la creación y la evolución de nuestro universo desde lo que Stephen calificaría como una teoría del ‘ojo de Dios'".

No obstante el cosmólogo explicó que, "debido a que estamos dentro del universo" y no fuera, observándolo, estas teorías "no pueden ser separadas de nuestra perspectiva". De ahí la confesión de su error.

Luego de darse cuenta de este error metodológico, ambos científicos se empecinaron en trabajar en una nueva teoría que incluyera el punto de vista del observador y no sea tan "perfecta". Para lograrlo, utilizaron todos los conocimientos que existen sobre física cuántica.

Si bien Hertog confesó que fue muy difícil la comunicación desde que la máquina que utilizaba el físico para poder expresarse verbalmente comenzó a fallar, lograron salir adelante y se comunicaron mediante expresiones paralingüísticas.

"Tenía un rango de expresiones faciales muy amplio, desde la completa desaprobación al entusiasmo. "Es imposible distinguir" qué partes de la teoría final son de Hawking y cuáles son propias, remarcó.

La teoría de Stephen Hawking y Thomas Hertog que cambia la forma de entender el origen del universo

Según explicó Hertog, lo que ambos científicos quisieron demostrar es que tanto la biología y la física "son dos niveles de un gran proceso evolutivo".

Esta afirmación subyace del supuesto de Hawking y de su colega de hipotetizar de que las leyes de la física evolucionaron al mismo ritmo y bajo circunstancias similares a la de universo. Por ese motivo, el título del libro hace referencia a la obra de Charles Darwin "El origen de las especies".

"Las leyes de la física misma comienzan a simplificarse y desaparecer. En última instancia, la dimensión del tiempo se evapora", consideró. Así, en vez de pensar que a la explosión del Big Bang le siguió un conjunto de reglas ya dadas, estas normas del universo se crearon a la par que las de la física.

